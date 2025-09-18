मेरी खबरें
    इंदौर-देवास रोड पर तीन माह में तीसरी बार ट्रैफिक जाम, चार घंटे तक रेंगते रहे वाहन

    जाम से बचने की कोशिश में कई चालक वाहन को गलत दिशा में मोड़कर निकालने लगे। इससे हालात और बिगड़ गए और बायपास का पूरा ट्रैफिक अस्त-व्यस्त हो गया। आमतौर पर 800 मीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में तय हो जाती है। वहीं गुरुवार को लोगों को इस छोटे से सफर के लिए दो से ढाई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 06:54:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 08:09:32 PM (IST)
    HighLights

    1. खराब ट्राले को हटाने में काफी समय लग गया।
    2. ट्राले खराब होने से वह एक इंच भी आगे बढ़ा।
    3. प्लेट तोड़ने का कहा तो ड्राइवर ने मना कर दिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर देवास बायपास पर तीन माह में तीसरी बार ट्रैफिक जाम लगा। इस वजह से चार घंटे तक वाहन चालक परेशान होते रहे। गुरुवार को अर्जुन बड़ौद के पास एक ट्राला अचानक बीच सड़क पर खराब हो गया। ट्राला खराब होते ही पूरे रास्ते पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग घंटों तक परेशान होते रहे। खराब ट्राला हटाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान पीछे से आते वाहनों की भीड़ बढ़ती गई और तीन से चार किमी तक ट्रैफिक प्रभावित रहा।

    naidunia_image

    प्लेट तोड़ने से रोकता रहा ड्राइवर

    बायपास पर वाहन खराब होने की स्थिति में एनएचएआई को व्यवस्था करना होती है। वहां क्रेन व अन्य वाहन रखने पड़ते है। मगर गुरुवार को खराब ट्राले को हटाने में काफी समय लग गया। ट्राले खराब होने से वह एक इंच भी आगे बढ़ा। एनएचएआई ने ट्राले की प्लेट तोड़ने का कहा तो ड्राइवर ने मना कर दिया। अधिकारियों ने समझाया और जाम लगाने का हवाला दिया। उसके बाद ट्राले की प्लेट तोड़ी और निर्माण स्थल पर खड़े अन्य वाहन की मदद से ट्राले को सड़क किनारे पर खड़ा किया जा सका। इस काम में डेढ़ से दो घंटे का समय लगा। बायपास पर वाहन तीन घंटे तक जाम की स्थिति बनी। दोपहर तीन बजे यातायात सामान्य हुआ।

    naidunia_image

    अधिकारियों ने संभाली व्यवस्था

    अर्जुन बड़ौद पर जाम लगाने के बाद एनएचएआई के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मैदान संभाला। इस दौरान इंदौर से देवास जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया। डाकच्या पार करते ही वाहनों जयपुरिया इंस्टिट्यूट मार्ग पर मोड़ दिया। गांव होते हुए वाहनों क्षिप्रा तक पहुंचे। उसके बाद वाहनों बायपास पर आए। एक तरफ का ट्रैफिक दोपहर तीन बजे तक सामान्य हो चुका था, लेकिन देवास से इंदौर आने वाले मार्ग पर वाहनों की कतारें लगी। यहां शाम साढ़े चार बजे तक ट्रैफिक रेंगते रहा।

    naidunia_image

    जर्जर है सर्विस लेन

    बायपासस के अर्जुन बड़ौद पर फ्लाइओवर का निर्माण कार्य इन दिनों परेशानी का कारण बना है, क्योंकि फ्लाइओवर के लिए वाहनों को डायवर्ड कर रखा है। सर्विस लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। यहां से वाहन को निकलने में दिक्कतें आती है। बुधवार को हुई बारसात ने भी हालात बिगड़ा दिए है। गुरुवार को अर्जुन बड़ौद पर हुए इस जाम ने एक बार फिर बायपास की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर दिया। लोगों ने मांग की है कि खराब सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द हो और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि रोजाना जाम की समस्या से राहत मिल सके।

    naidunia_image

    रांग साइड में वाहन

    इंदौर से देवास जाने वाले मार्ग पर ट्राल खराब होने से वाहनों की कतारें लग गई। यह देखकर कुछ चलाकों ने अपने वाहन गलत दिशा से निकालते दिखे। इस वजह से दोनों तरफ से आने वाले वाहन आपस में गुत्थमगुथा होते रहे। अर्जुन बड़ौद पर दोनों साइड पर गाड़ी बुरी तरह फंस गई। वाहनों को निकलने से जगह नहीं मिली। इसी वजह से घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहा। अर्जुन बड़ौद से एमआर-10 जंक्शन तक यातायात प्रभावित रहा।

    न्यायालय की फटकार, फिर भी नहीं सुधरे हालात

    • अर्जुन बड़ौद पर जाम लगाने की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी तीन महीने में तीन बार वाहनों की कतारें लग चुकी है। 29 जून को पचास घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहे थे।

    • उस दौरान जाम लगाने का मुख्य कारण जर्जर सर्विस रोड होना थी। उसके बाद शहर में आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक की सुगमता व ब्लैक स्पाट चिन्हित करने किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति भी पहुंची।

    • समिति अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया था, जिसमें इंदौर-देवास बायपास भी शामिल था उन्होंने बायपास के निर्माण और जर्जर सर्विस रोड व यातायात को सुधारने को लेकर एनएचएआइ को दिशा-निर्देश दिए थे।

    • वहीं बायपास के जाम को लेकर उच्च न्यायालय में भी सुनवाई की गई। जहां न्यायालय ने एनएचएआई को जमकर फटकार लगाई और महीनेभर में बायपास की सर्विस लेन की मरम्मत करने का आदेश दिया। मगर अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। 8 अगस्त को भी अर्जुन बड़ौद पर जाम लगा था।

    ट्राला बिगड़ने से ट्रैफिक हुआ बाधित

    अर्जुन बड़ौद के पास ट्राला बिगड़ने की वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ था। ट्राले की प्लेट तोड़ने से ड्राइवर काफी देर तक मना करता रहा और नुकसान होने की बात कहता रहा। फिर अन्य वाहन से ट्राले को हटाया गया। उसके बाद एक तरफ का ट्रैफिक सामान्य हुआ। वहीं दूसरी तरफ राग साइट से आने वाले वाहनों ने ट्रैफिक प्रभावित किया।

    प्रवीण यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

