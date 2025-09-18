इंदौर-देवास रोड पर तीन माह में तीसरी बार ट्रैफिक जाम, चार घंटे तक रेंगते रहे वाहन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर देवास बायपास पर तीन माह में तीसरी बार ट्रैफिक जाम लगा। इस वजह से चार घंटे तक वाहन चालक परेशान होते रहे। गुरुवार को अर्जुन बड़ौद के पास एक ट्राला अचानक बीच सड़क पर खराब हो गया। ट्राला खराब होते ही पूरे रास्ते पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग घंटों तक परेशान होते रहे। खराब ट्राला हटाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान पीछे से आते वाहनों की भीड़ बढ़ती गई और तीन से चार किमी तक ट्रैफिक प्रभावित रहा।
बायपास पर वाहन खराब होने की स्थिति में एनएचएआई को व्यवस्था करना होती है। वहां क्रेन व अन्य वाहन रखने पड़ते है। मगर गुरुवार को खराब ट्राले को हटाने में काफी समय लग गया। ट्राले खराब होने से वह एक इंच भी आगे बढ़ा। एनएचएआई ने ट्राले की प्लेट तोड़ने का कहा तो ड्राइवर ने मना कर दिया। अधिकारियों ने समझाया और जाम लगाने का हवाला दिया। उसके बाद ट्राले की प्लेट तोड़ी और निर्माण स्थल पर खड़े अन्य वाहन की मदद से ट्राले को सड़क किनारे पर खड़ा किया जा सका। इस काम में डेढ़ से दो घंटे का समय लगा। बायपास पर वाहन तीन घंटे तक जाम की स्थिति बनी। दोपहर तीन बजे यातायात सामान्य हुआ।
अर्जुन बड़ौद पर जाम लगाने के बाद एनएचएआई के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मैदान संभाला। इस दौरान इंदौर से देवास जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया। डाकच्या पार करते ही वाहनों जयपुरिया इंस्टिट्यूट मार्ग पर मोड़ दिया। गांव होते हुए वाहनों क्षिप्रा तक पहुंचे। उसके बाद वाहनों बायपास पर आए। एक तरफ का ट्रैफिक दोपहर तीन बजे तक सामान्य हो चुका था, लेकिन देवास से इंदौर आने वाले मार्ग पर वाहनों की कतारें लगी। यहां शाम साढ़े चार बजे तक ट्रैफिक रेंगते रहा।
बायपासस के अर्जुन बड़ौद पर फ्लाइओवर का निर्माण कार्य इन दिनों परेशानी का कारण बना है, क्योंकि फ्लाइओवर के लिए वाहनों को डायवर्ड कर रखा है। सर्विस लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। यहां से वाहन को निकलने में दिक्कतें आती है। बुधवार को हुई बारसात ने भी हालात बिगड़ा दिए है। गुरुवार को अर्जुन बड़ौद पर हुए इस जाम ने एक बार फिर बायपास की बदहाल व्यवस्था को उजागर कर दिया। लोगों ने मांग की है कि खराब सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द हो और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि रोजाना जाम की समस्या से राहत मिल सके।
इंदौर से देवास जाने वाले मार्ग पर ट्राल खराब होने से वाहनों की कतारें लग गई। यह देखकर कुछ चलाकों ने अपने वाहन गलत दिशा से निकालते दिखे। इस वजह से दोनों तरफ से आने वाले वाहन आपस में गुत्थमगुथा होते रहे। अर्जुन बड़ौद पर दोनों साइड पर गाड़ी बुरी तरह फंस गई। वाहनों को निकलने से जगह नहीं मिली। इसी वजह से घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहा। अर्जुन बड़ौद से एमआर-10 जंक्शन तक यातायात प्रभावित रहा।
ट्राला बिगड़ने से ट्रैफिक हुआ बाधित
अर्जुन बड़ौद के पास ट्राला बिगड़ने की वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ था। ट्राले की प्लेट तोड़ने से ड्राइवर काफी देर तक मना करता रहा और नुकसान होने की बात कहता रहा। फिर अन्य वाहन से ट्राले को हटाया गया। उसके बाद एक तरफ का ट्रैफिक सामान्य हुआ। वहीं दूसरी तरफ राग साइट से आने वाले वाहनों ने ट्रैफिक प्रभावित किया।
प्रवीण यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई