इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन : सेंधवा से ग्यासपुरखेड़ी तक 75.5 किमी ट्रैक के लिए टेंडर जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मनमाड़-इंदौर नई रेल लाइन परियोजना को लेकर मालवा-निमाड़ क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है मध्य रेलवे ने वणिहार (सेंधवा) से ग्यासपुरखेड़ी (धामनोद) के बीच 75.5 किमी लंबे नए रेलखंड के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस बड़ी उपलब्धि पर मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति ने हर्ष जताया है।

2,548.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत जानकारी के अनुसार 2,548.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले इस 75.5 किमी लंबे रेलखंड में रेलवे लाइन के निर्माण के साथ-साथ सुरंगें, बड़े पुल, ट्रैक बिछाने, आधुनिक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण जैसे सभी आवश्यक कार्य शामिल किए गए हैं।