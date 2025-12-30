मेरी खबरें
    इंदौर दूषित पानी मामला: नलों में कई दिनों से आ रहा था गंदा पानी, तीन दिन से लोग भर्ती होते रहे, निगम के अफसर आंख मूंदे रहे

    भागीरथपुरा क्षेत्र में एलएंडटी कंपनी द्वारा नई नर्मदा पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है। अभी तक इस लाइन से जल प्रदाय नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोग साल

    By Udaypratap SinghEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 08:23:14 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 08:30:24 PM (IST)
    भागीरथपुरा में प्रदूषित पानी पीकर बीमार हुए कई लोग।

    HighLights

    1. तीन दिन से लोग भर्ती होते रहे, अफसर आंख मूंदे रहे
    2. भागीरथपुरा में उसी वार्ड में लोग पेयजल से बीमार
    3. जो जोन जन शिकायतों में दूसरे नंबर पर अव्वल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छता में नंबर 1 व वाटर प्लस सिटी का तमगा पाने वाले इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नर्मदा की लाइन से लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा था। रहवासियों के मुताबिक दो दिन पहले नलों में गंदा बदबूदार पानी आया था। रहवासी गंदा पानी पीने के मजबूर थे।

    गंदा पानी पीने के कारण पिछले तीन दिनों से लोग अस्पताल में उल्टी व दस्त की शिकायत के कारण भर्ती भी हो रहे थे लेकिन निगम के अफसर आंख मूंदे बैठे रहे।

    रहवासियों के मुताबिक वे दो दिन पहले क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर निगम के अफसरों व जनप्रतिनिधियों को भी शिकायत की लेकिन निगम के अफसरों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

    रविवार को क्षेत्र के ज्यादा लोगों की हालत बिगड़ी तो निगम का अमला क्षेत्र में गया लेकिन जांच की खानापूर्ति की। सोमवार दोपहर से स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में सक्रिय हुई।

    सुबह ज्यादा लोग बीमार हुए तो पानी की जांच करने व क्लोरिन की गोलियां बांटी गई

    सोमवार सुबह भागीरथपुरा क्षेत्र में नलों के गंदा पानी पीने से रहवासियों के बीमार होने की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद ने निगम के अफसरों की। इसके बाद अधिकारी हरकत में आए और क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे। घरों की पानी की टंकियों की जांच की है। दोपहर 11 बजे तक क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र में क्लोरिन की गोलियां व ओआरएस के पैकेट बांटना शुरु किया। इसके बाद दोपहर से देर रात तक अफसर उस क्षेत्र में डटे रहे।


    नई पाइप लाइन में आता नहीं पानी, पुरानी का पानी पीने से मजबूर रहवासी

    भागीरथपुरा क्षेत्र में एलएंडटी कंपनी द्वारा नई नर्मदा पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है। अभी तक इस लाइन से जल प्रदाय नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोग सालों पुरानी नर्मदा पाइप से आ रहे पानी को पीने को मजबूर है। पुरानी सीमेंट पाइप लाइन के आसपास जब कभी ड्रेनेज लाइन का लीकेज होता है तो उसका गंदा पानी नर्मदा लाइन में मिलता है। इस तरह लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचता है।

    महपौर हेल्पलाइन पर पानी संबंधित 1219 शिकायतें पेंडिंग

    इंदौर निगम के 22 जोन में हर दिन हजारों शिकायतें नलों में गंदा पानी आने , पानी न आने की पहुंचती है। सोमवार सुबह 8 बजे तक महापौर हेल्पलाइन इंदौर -311 पर सभी जोन की 1219 शिकायतें पेंडिंग थी। इनमें सात दिन पेंडिंग 837 शिकायतें थी। वार्ड 11 के भागीरथपुरा में जहां लोग गंदे पानी पीने से बीमार हुए उस जोन में नर्मदा पेयजल संबंधित 111 शिकायतें पेंडिंग थी जो कि निगम के सभी जोन में दूसरे नंबर पर ज्यादा थी। इससे स्पष्ट है कि अधिकारी हेल्पलाइन के आंकड़ो को देखकर भी नहीं जागे।

    इंदौर -311 एप पर नर्मदा पेयजल संबंधित शिकायतें में अव्वल जोन

    जोन कुल पेंडिंग शिकायते 24 घंटे में पहुंची पिछले तीन दिन में पिछले सात दिन में

    10 112 6 19 73

    4 111 12 16 75

    11 108 6 9 89

    16 84 8 16 43

    19 82 5 16 43

    इंदौर नगर निगम : जलप्रदाय संबंधित शिकायतें

    • 22 जोन में पेयजल संबंधित 1219 शिकायतें

    • 85 शिकायतें पिछले 24 घंटे में आईं

    • 172 शिकायतें पिछले तीन दिन में आईं

    • 837 शिकायतें पिछले सात दिन में आई

    नोट : सोमवार 8 बजे तक महापौर हेल्पलाइन इंदौर-311 पर जलप्रदाय संबंधित शिकायतों के आंकड़े

