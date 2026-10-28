इंदौर में दो साल से कागजों में यलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर, टीकाकरण के लिए भोपाल जाने को लोग मजबूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर में यलो फीवर वैक्सीन सेंटर शुरू होने का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। दो साल पहले एमवायएच को यलो फीवर वैक्सीन सेंटर के सभी मापदंडों पर खरा पाया गया था। इसके बावजूद कागजी प्रक्रिया में इतना वक्त गुजर गया और अब भी शहर के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर खुलने का इंतजार है।

अक्टूबर 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के रीजनल डायरेक्टर ने एमजीएम कालेज और एमवाय का निरीक्षण किया था और एमवाय को सभी मापदंडों पर उपयुक्त पाया था, इसके बाद उनकी ओर से डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल इंटरनेशनल हेल्थ डिवीजन को इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी।