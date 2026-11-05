इंदौर में 100 करोड़ से बना ISBT: एक ही जगह बस, मेट्रो और ट्रेन की सुविधा; 5 राज्यों के लिए चलेंगी बसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के कुमेड़ी में 15 एकड़ में 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है।
अंतरराज्यीय बस टर्मिनल यह सिर्फ एक बस स्टैंड नहीं, बल्कि बस, मेट्रो और भविष्य में रेलवे को जोड़ने वाला एकीकृत परिवहन केंद्र होगा। इसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी पुणे की बीवीजी इंडिया कंपनी को दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे टर्मिनल में 225 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
|सुविधा / विषय
|विवरण
|एंट्री गेट
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• ISBT में आने के लिए 8 एंट्री गेट तैयार किए हैं।
• बसों के आने-जाने के लिए अलग-अलग गेट रहेंगे।
|सुरक्षा
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• 225 से ज्यादा CCTV कैमरे पूरे ISBT में लगाए हैं।
• 4 ऑटोमैटिक कैमरे भी हैं।
|मेट्रो कनेक्टिविटी
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• बस टर्मिनल के बाहर ही मेट्रो स्टेशन बना है।
• यात्री बाहर आते ही सीधे मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकेंगे।
|अन्य सुविधाएं
|• कूरियर, पार्सल और 2 एटीएम भी मिलेंगे।
बेसमेंट में 400 गाड़ियां होंगी पार्क
|वाहन का प्रकार
|समय (अवधि)
|शुल्क (रुपये)
|1. टू व्हीलर
|• 3 घंटे
|10 रुपये
|• 3-6 घंटे
|15 रुपये
|• 6-12 घंटे
|25 रुपये
|• 12-24 घंटे
|40 रुपये
|2. थ्री व्हीलर
|• 3 घंटे
|20 रुपये
|• 3-6 घंटे
|40 रुपये
|• 6-12 घंटे
|80 रुपये
|• 12-22 घंटे
|100 रुपये
|3. फोर व्हीलर
|• 3 घंटे
|30 रुपये
|• 3-6 घंटे
|50 रुपये
|• 6-12 घंटे
|80 रुपये
|• 12-24 घंटे
|100 रुपये
आईएसबीटी टर्मिनल में 42 बस बोर्डिंग बे तैयार किया है। साथ ही यहां पर दो कुरियर, पार्सल सुविधा और 2 एटीएम मिलेंगे। एक ATM प्राइवेट और एक गवर्नमेंट बैंक का रहेगा। -विवेक जायसवाल, ऑपरेशन इंचार्ज
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