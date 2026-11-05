इंदौर में 100 करोड़ से बना ISBT: एक ही जगह बस, मेट्रो और ट्रेन की सुविधा; 5 राज्यों के लिए चलेंगी बसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के कुमेड़ी में 15 एकड़ में 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है।

अंतरराज्यीय बस टर्मिनल यह सिर्फ एक बस स्टैंड नहीं, बल्कि बस, मेट्रो और भविष्य में रेलवे को जोड़ने वाला एकीकृत परिवहन केंद्र होगा। इसके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी पुणे की बीवीजी इंडिया कंपनी को दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे टर्मिनल में 225 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।