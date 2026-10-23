नशे के नेटवर्क से विदेशी हस्तक्षेप तक, संघ की इंदौर में होने वाली तीन दिनी बैठक में उठेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर : नशे के बढ़ते खतरे, देश की सुरक्षा में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और बदलते वैश्विक परिदृश्य में सत्ता परिवर्तन की कथित साजिशों जैसे मुद्दे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में चर्चा के प्रमुख विषय बन सकते हैं।

तीन दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रायोजित प्रदर्शनों, हिंसक आंदोलनों और वैचारिक भ्रम के जरिए समाज को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति जनजागरण बढ़ाने पर भी विचार होगा। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों पर परोसी जा रही सामग्री, युवाओं पर उसके प्रभाव और नशामुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्र निर्माण, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक आचरण पर हो सकता है मंथन संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव के अवसर पर राष्ट्र निर्माण, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक आचरण से जुड़े विषय उठाए थे। कार्यकारी मंडल की बैठक में इन विषयों के संदर्भ में सामाजिक चुनौतियों और उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर विचार हो सकता है। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। वर्षभर चले आयोजनों से मिले अनुभवों, सामाजिक सहभागिता और आगामी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श होगा। बदलते राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच सामाजिक जागरूकता, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की पृष्ठभूमि तैयार है।