अब शाखाओं की संख्या नहीं, समाज में स्थायी परिवर्तन बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कसौटी

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इंदौर में तीन दिन चली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का निचोड़ यह है कि शताब्दी वर्ष में संगठन ने संपर्क और विस्तार के जो बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, अब उन्हें समाज के व्यवहार में बदलाव का आधार बनाने की तैयारी है।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़े शाखाओं की बढ़ती संख्या, दस करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच और करोड़ों लोगों की सहभागिता का विस्तार बताते हैं, लेकिन चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय इन उपलब्धियों से आगे की कार्य दिशा रहा। संघ अब पंच परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य को समाज के दैनिक जीवन में उतारने पर जोर देगा। यानी अगली चुनौती शाखाओं और सम्मेलनों की संख्या बढ़ाने से आगे समाज में स्थायी बदलाव लाने की होगी।

संपर्क के बाद अब व्यवहार परिवर्तन की तैयारी शताब्दी वर्ष में संघ के कार्यकर्ताओं ने 10.22 करोड़ से अधिक घरों तक संपर्क किया। प्रत्येक घर में 15 से 20 मिनट बैठकर संवाद किया गया। हिंदू सम्मेलन में 4.93 करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता रही। इनमें सवा दो करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। बैठक में इन कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ पंच परिवर्तन को समाज के व्यवहार में प्रभावी रूप से उतारने और उसके निरंतर अनुवर्तन की योजना पर विचार किया गया। यह संकेत है कि अब संपर्क को एक बार के अभियान के बजाय लगातार सामाजिक सहभागिता में बदलने पर जोर रहेगा।