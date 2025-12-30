'अलीबाबा चालीस चोर की सरकार', जीतू पटवारी का मुख्यमंत्री और MP सरकार पर बड़ा हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को इंदौर कोर्ट में एक पेशी के सिलसिले में पहुंचे थे। कोर्ट से बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया बयानों पर तंज कसा। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, ऐसे में उनमें यह समझ होनी चाहिए कि वे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के उन बयानों का जिक्र किया जिसमें कभी गुड़ की खेती तो कभी एक बीघे में 50 क्विंटल गेहूं की उपज की बात कही गई थी। पटवारी ने जावरा के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें मुख्यमंत्री ने जावरा से इंदौर की दूरी 'जादू' से 20 किमी करने की बात कही थी।

भ्रष्टाचार की 'खुली छूट' और 'दरी' जैसी सड़कें पटवारी ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे दी है, जिसका खामियाजा अब प्रदेश की जनता भुगत रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कोई भी विभाग या अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर जिले की तिंछा से तिल्लौर तक की सड़क इतनी खराब बनी कि कार्यकर्ताओं ने उसे 'दरी' की तरह हाथ से उठाकर फेंक दिया। पटवारी ने तंज कसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद मानते हैं कि सड़क है तो गड्ढे भी होंगे, जिससे स्पष्ट है कि वे भी भ्रष्टाचार जारी रहने की बात स्वीकार कर रहे हैं।