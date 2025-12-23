मेरी खबरें
    इंदौर में गहनों के कारोबारियों ने जीएसटी छापे के बाद जमा कराया पौने चार करोड़ रुपये टैक्स

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 09:32:08 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 09:39:40 PM (IST)
    इंदौर में पड़ा था जीएसटी का छापा।

    HighLights

    1. इस कार्रवाई में पौने चार करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर हुई है
    2. विभाग ने कारोबारियों से टैक्स की यह राशि जमा भी करवा ली है
    3. जीवी आर्नामेंट, राजेंद्रमल गौरामल और श्रीमाल ज्वैलर्स शामिल है

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। राज्य के जीएसटी (एसजीएसटी) विभाग की सराफा बाजार में शुरू कार्रवाई खत्म हो गई है। शनिवार से तीन सोना-चांदी व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग-ए की इस कार्रवाई में करीब पौने चार करोड़ रुपये की कर चोरी उजागर हुई है।

    विभाग ने कारोबारियों से टैक्स की यह राशि जमा भी करवा ली है। जिन कारोबारियों पर कार्रवाई हुई उनमें जीवी आर्नामेंट, राजेंद्रमल गौरामल और श्रीमाल ज्वैलर्स शामिल है।

    बिना बिल के कारोबार करने और टैक्स चोरी के तथ्य मिलने के बाद पैसा शासन के खजाने में जमा करवाया गया। उल्लेखनीय है कि सोने-चांदी के मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है।

    इसके साथ कीमती धातुएं के गहनों को बनाने पर लिए जाने वाले मैकिंग चार्ज पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है।

    सोने-चांदी की कीमतों में इस साल बेतहाशा तेजी आने के बाद उसके मूल्य के अनुसार टैक्स भी खुद-ब-खुद बढ़ गया है। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर कच्ची पर्चियां व हिसाब भी जब्त किया है। इस आधार पर आगे कुछ अन्य कारोबारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।


