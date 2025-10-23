इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अफसर के बैंक लॉकर से मिले थे 79 लाख रुपए के जेवर, दूसरा लॉकर खाली मिला

मेरी खबरें
    लोकायुक्त द्वारा बुधवार को ही नोटिस देकर बुलाया गया था। टीम घंटो तक बैंक बैठी रही और शाम को लौटना पड़ा। डीएसपी के अनुसार अब एजेंसी कानून सलाह ले रही है।सहयोग न करने पर एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 06:24:23 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 06:27:45 PM (IST)
    रिटायर्ड आबकारी अफसर के लॉकर से मिला था 79 लाख का सोना।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। लोकायुक्त केस में फंसे जिला आबकारी अधिकारी(डीईओ)धर्मेंद्रसिंह भदौरिया का ग्वालियर का बैंक लाकर खाली निकला है। लोकायुक्त पुलिस लाकर और बैंक खातों की जांच कर लौट आई है। बेटी और बेटे-बहू वाले दो लाकर खोलना शेष है। लोकायुक्त तीन बार नोटिस देकर बुला चुकी है।

    डीएसपी(लोकायुक्त) सुनील तालान के अनुसार धर्मेंद्र पुत्र आरबीएस भदौरिया के घर छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली थी। एक बैंक लाकर से 79 लाख रुपये कीमती सोने के आभूषण मिलें थे। गुरुवार को धर्मेंद्र के इंदरगंज(ग्वालियर) स्थित इंडियन बैंक का लाकर खोला पर उसमें कुछ नहीं मिला।


    सूत्रों के अनुसार लाकर वर्षों पुराना है जो आपरेट नहीं हो रहा था। उसके बेटे सूर्यांश और बहु मिनी शुक्ला भदौरिया का एचडीएफसी बैंक और बेटी अपूर्वा का केनरा बैंक वाला लाकर खोलना शेष है।

    लोकायुक्त द्वारा बुधवार को ही नोटिस देकर बुलाया गया था। टीम घंटो तक बैंक बैठी रही और शाम को लौटना पड़ा। डीएसपी के अनुसार अब एजेंसी कानून सलाह ले रही है।सहयोग न करने पर एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है।

