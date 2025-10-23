इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अफसर के बैंक लॉकर से मिले थे 79 लाख रुपए के जेवर, दूसरा लॉकर खाली मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। लोकायुक्त केस में फंसे जिला आबकारी अधिकारी(डीईओ)धर्मेंद्रसिंह भदौरिया का ग्वालियर का बैंक लाकर खाली निकला है। लोकायुक्त पुलिस लाकर और बैंक खातों की जांच कर लौट आई है। बेटी और बेटे-बहू वाले दो लाकर खोलना शेष है। लोकायुक्त तीन बार नोटिस देकर बुला चुकी है।

डीएसपी(लोकायुक्त) सुनील तालान के अनुसार धर्मेंद्र पुत्र आरबीएस भदौरिया के घर छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली थी। एक बैंक लाकर से 79 लाख रुपये कीमती सोने के आभूषण मिलें थे। गुरुवार को धर्मेंद्र के इंदरगंज(ग्वालियर) स्थित इंडियन बैंक का लाकर खोला पर उसमें कुछ नहीं मिला।