इंदौर में 30 साल पहले पानी की टंकी से निकला था मानव कंकाल, लोग पीते रहे 'सड़ी लाश' का पानी

डिजिटल डेस्क। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत के बाद पूरे शहर और प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि तीन दशक पुरानी एक डरावनी घटना की यादें भी ताजा कर दी हैं, जब शहर के लोग ‘सड़ी लाश’ से दूषित पानी पीने को मजबूर हो गए थे।

भागीरथपुरा में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की मौत के बाद हालात बेहद गंभीर हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच इंदौर के सुभाष चौक इलाके में करीब 30 साल पहले हुए पानी कांड की चर्चा फिर से होने लगी है, जिसे आज भी वहां के लोग नहीं भूल पाए हैं।

जब इंदौर में लोगों ने पीया था ‘लाश वाला पानी’ करीब 30 साल पहले सुभाष चौक और आसपास के इलाकों में घर-घर गंदा पानी सप्लाई होने लगा था। लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे। किसी को पेट दर्द, किसी को दस्त, उल्टी और बुखार की शिकायत हो रही थी। बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हर घर में मरीज मिलने लगे थे। पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के मुताबिक, जब जांच के दौरान पानी की टंकी का ढक्कन हटाया गया तो अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। टंकी में मानव कंकाल तैर रहा था, जिससे पूरे इलाके में सप्लाई हो रहा पानी पूरी तरह दूषित हो चुका था। लोग अनजाने में उसी पानी का उपयोग कर रहे थे।