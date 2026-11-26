लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की भ्रष्टाचार से दोस्ताना भिड़ंत जारी है। कंपनी भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच ऐसे अधिकारियों से करवा रही है जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित हैं। लोकायुक्त के छापों के निशाने पर आए बिजली कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता शिवराम सेमिल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अन्य इंजीनियरों की जांच कर रहे हैं।

आरोप लग रहे हैं कि छह-सात पुराने मामलों में बिजली कंपनी इस तरह जांच ठंडी कर खुद का दामन बचाने में लगी है। दरअसल, अब तक इंदौर की बिजली कंपनी के कम से कम 20 अधिकारी व कर्मचारी लोकायुक्त के छापों या रंगे हाथ रिश्वत लेने में धरे जा चुके हैं।