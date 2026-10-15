इंदौर का 'धनकुबेर' हेड कॉन्स्टेबल... महिला मित्र के नाम खरीदी करोड़ों की जमीन, सामने आई पीड़ित किसानों की आपबीती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रधान आरक्षक फिरोज खान की संपत्तियों की जांच में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस को देवास के राजोदा में एक और जमीन का रिकॉर्ड मिला है। पिछले साल खरीदी गई इस जमीन का अनुबंध महिला मित्र रोशनी वर्मा के नाम पर है।

अनुबंध में जमीन की कीमत 51 लाख रुपये दर्शाई गई है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करोड़ों रुपये है। पुलिस को फिरोज के 17 बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच में कुल 10 लाख रुपये जमा मिले हैं। लोकायुक्त अब उसके शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी भी जुटा रही है।

22 बैंक खातों की जानकारी, लेनदेन पर लगाई रोक लोकायुक्त के एसपी डॉ. राजेश सहाय के अनुसार प्रधान आरक्षक (चालक) फिरोज खान के 15 से अधिक ठिकानों पर छापे मारकर इंदौर और देवास में उसकी 30 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जुटाए थे। फिरोज के विभिन्न बैंकों में 22 खातों की जानकारी मिली है। इनमें से 17 खातों के स्टेटमेंट गुरुवार को निकाले गए। पुलिस ने बैंकों को खातों से राशि निकालने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश का पता लगाने के लिए संबंधित संस्थानों से पत्राचार किया गया है। फिरोज के सताए पीड़ित सामने आए: विवाद का फायदा उठाकर ऐंठी जमीन सूत्रों के अनुसार छापे के बाद फिरोज से परेशान लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। गुरुवार को पुवाड़ादाई (शिप्रा) और राजोदा (देवास) के किसानों ने खुलकर पीड़ा बताई। शिकायतकर्ता गौरव चौधरी का आरोप है कि फिरोज ने उसके और उसके पिता महेश चौधरी के बीच चल रहे पारिवारिक मनमुटाव का फायदा उठाया। गौरव के विरुद्ध उसके पिता महेश चौधरी से सांवेर थाने में शिकायत करवाई गई और बाद में जमीन को लेकर राजस्व न्यायालय में केस लगा दिया।