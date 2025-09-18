Indore Dewas Traffic Jam: इंदौर और देवास के बीच लगा लंबा जाम, घंटों से फंसे हुए हैं वाहन

इंदौर। इंदौर और देवास के बीच एक बार फिर गुरुवार सुबह लंबा जाम लग गया। इससे इंदौर से देवास और भोपाल की ओर जा रही यात्री बसें और अन्य वाहन जाम में फंस गए। यहां बार-बार लगने वाले जाम से लोग पहले ही परेशान है, लेकिन यह समस्या खत्म करने के लिए अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्हें तय समय पर गंतव्य पर पहुंचना है।