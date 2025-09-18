Indore Dewas Traffic Jam: इंदौर और देवास के बीच लगा लंबा जाम, घंटों से फंसे हुए हैं वाहन

इंदौर। इंदौर और देवास के बीच एक बार फिर गुरुवार सुबह लंबा जाम लग गया। इससे इंदौर से देवास और भोपाल की ओर जा रही यात्री बसें और अन्य वाहन जाम में फंस गए। यहां बार-बार लगने वाले जाम से लोग पहले ही परेशान है, लेकिन यह समस्या खत्म करने के लिए अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्हें तय समय पर गंतव्य पर पहुंचना है।
इंदौर-देवास रोड पर बारिश के बाद जाम लगना आम बात हो गई है, इंदौर और देवास के बीच अप-डाउन करने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंदौर में रहने वाले कई लोग देवास इंडस्ट्रीयल एरिया के उद्योगों में काम करते हैं, वहीं देवास से भी लोग इंदौर शहर में काम करने रोजाना अप-डाउन करते हैं। इनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं जो देवास से इंदौर कॉलेज या कोचिंग के लिए आते हैं।