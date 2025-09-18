मेरी खबरें
    Indore Dewas Traffic Jam: इंदौर और देवास के बीच लगा लंबा जाम, घंटों से फंसे हुए हैं वाहन

    इंदौर-देवास मार्ग पर गुरुवार सुबह लंबा जाम लग गया, जिससे यात्री बसें और वाहन फंस गए। बारिश के बाद जाम की स्थिति और खराब हो जाती है। यहां बार-बार लगने वाले जाम से लोग पहले ही परेशान है, लेकिन यह समस्या खत्म करने के लिए अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:09:16 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:16:56 AM (IST)
    इंदौर और देवास के बीच बड़ी संख्या में जाम में फंसे वाहन। फाइल फोटो

    HighLights

    1. इंदौर-देवास के बीच रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्री और विद्यार्थी परेशान।
    2. देवास और भोपाल जा रहे लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामाना।
    3. जिन्हें समय पर गंतव्य पर कहीं पहुंचना है, वो जाम में फंस गए हैं।

    इंदौर। इंदौर और देवास के बीच एक बार फिर गुरुवार सुबह लंबा जाम लग गया। इससे इंदौर से देवास और भोपाल की ओर जा रही यात्री बसें और अन्य वाहन जाम में फंस गए। यहां बार-बार लगने वाले जाम से लोग पहले ही परेशान है, लेकिन यह समस्या खत्म करने के लिए अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिन्हें तय समय पर गंतव्य पर पहुंचना है।

    बारिश के बाद लग जाता है जाम

    इंदौर-देवास रोड पर बारिश के बाद जाम लगना आम बात हो गई है, इंदौर और देवास के बीच अप-डाउन करने वाले लोगों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंदौर में रहने वाले कई लोग देवास इंडस्ट्रीयल एरिया के उद्योगों में काम करते हैं, वहीं देवास से भी लोग इंदौर शहर में काम करने रोजाना अप-डाउन करते हैं। इनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं जो देवास से इंदौर कॉलेज या कोचिंग के लिए आते हैं।

