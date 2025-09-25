‘लव जिहाद का कातिल आशियाना', इंदौर के गरबा पंडाल में दिखी अनोखी प्रदर्शनी, श्रद्धा वॉल्कर समेत कई केस के पोस्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर सहित प्रदेश भर में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस इस नवरात्र में इंदौर के गरबा पंडालों में युवतियों व महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। शहर के दो गरबा पंडालों में लव जिहाद के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर लगाए गए थे तो वही झांकियां भी बनाई गई। गरबा पंडालों मे लव जिहाद का कातिल आशियाना थीम पर पोस्टर, स्लोगन व माध्यम से युवतियों को जागरूक करने का प्रयास किया रहा है।

झांकियों में दर्शाया गया है किस तरह साजिश रचकर बालिकाओं व युवतियों को फंसाने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लाड़काना नगर में तो गरबा पंडाल सहित कॉलोनी व मार्गो पर इस तरह की जागरूकता के लिए 200 पोस्टर लगाए गए हैं। वही द्वारकापुरी में लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनोखा पंडाल बनाया गया है।

पोस्टर पर लिखा है कि बेटी बचाओं जिहादियों से..पांडल में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध के पोस्टर भी लगाए है। इसके अलावा जिहादी मानसिकता से बेटी बचाओ जैसे कई स्लोगन भी लिखे गए हैं। संस्था द्वारा रविवार को 251 कन्या पूजन के दौरान लव जिहाद पर आधारित झांकी सजाई जाएगी।

इंदौर के लाड़काना कॉलोनी में 31 फीट ऊंची बंगाली प्रतिमा विराजित की गई है और यहां पर लव जिहाद के प्रति जागरूकता के विशेष पोस्टर लगाए हैं। संस्था शिव दृष्टि के आयोजक पृथ्वी चंदन शिव ने बताया कि हिंदुओं को सांख्यिक दृष्टि से कमजोर कर धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता के विरुद्ध षडयंत्र लव जिहाद किया जा रहा है। इसके विरुद्ध मातृशक्ति को जागृत करने के लिए इस क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं।

प्रदर्शनी में बताया किस तरह दिल्ली की श्रद्धा का शव फ्रिज में मिला

द्वारकापुरी में लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनोखा पंडाल बनाया है। संयोजक आनंद कंधारी ने बताया इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस खतरे से बचाना है। अक्सर गरबा पांडाल व सार्वजनिक स्थानों पर कई मामलों में मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। मोनू और अनु जैसे नामों को बताकर अक्सर मोहम्मद और अनवर जैसे असली नामों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।

युवतियों को फंसाने के बाद उनका यौन शोषण और मानसिक शोषण किया जाता हैं और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस वजह से हमने पांडाल में ‘ लव जिहाद का कातिल आशियाना‘ नाम से एक प्रदर्शनी बनाई है। जैसा कि दिल्ली के श्रद्धा वॉल्कर मामले में हुआ था। पंडाल में एक रेफ्रिजरेटर में श्रद्धा की हत्या का एक मॉडल भी प्रदर्शित किया है। श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। वहीं, इंदौर में हुई घटनाओं का भी जिक्र करते हुए बताया कि मोहसिन खान नाम का एक व्यक्ति शूटिंग एकेडमी चलाता था।

इसके गिरोह में 40 हिंदू युवतियां शामिल थीं, जिन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया गया था। गौरतलब है कि इंदौर में पार्षद अनवर कादरी और एक छंगूर बाबा पर भी मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे देने का आरोप लगा था। कांधारी के मुताबिक हमने मॉडल व पोस्टर के माध्यम से बताया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिम में ट्रेनिंग के माध्यम से और नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को फंसाने जैसे नए तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

फैक्ट फाइल

1200 पंडाल शहर में

10 हजार युवक -युवतियां गरबा पांडालों में जाते

मालवा निमाड़ में लव जिहाद के 283 मामले हुए दर्ज

मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में यह समाने आया कि मालवा-निमाड़ अंचल में सर्वाधिक हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। लव जिहाद के 283 मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें से 73 नाबालिग हैं।