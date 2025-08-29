Indore Love Jihad: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का जिला कोर्ट में सरेंडर, हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करने वालों को देता था पैसा!

नईदुनिया, इंदौर। लव जिहाद केस में फरार चल रहा पार्षद अनवर कादरी आखिरकार जिला कोर्ट में सरेंडर कर गया। उस पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस उसकी कुर्की की तैयारी में थी। बाणगंगा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, अनवर कादरी की बेटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अनवर पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म कराने के गंभीर आरोप हैं। उस पर लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग करने का भी संदेह है। लंबे समय से फरार रहने के बाद उसने शुक्रवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया।