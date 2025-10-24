मेरी खबरें
    LPG Cylinder: सेवा शुल्क नहीं बढ़ाने पर एलपीजी वितरक बंद करेंगे गैस की सप्लाई

    एलपीजी डिस्टिब्यूटर्स एसोसिएशन के आव्हान पर देशभर में एक साथ आंदाेलन शुरू किया गया है। पहले दिन शुक्रवार को इंदौर के 75 डिस्टिब्यूटर्स में से 20 ने अपर कलेक्टर रोशन राय को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले पांच वर्षों से वितरकों को मिलने वाला सेवा शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार नहीं बढ़ाया गया है, जबकि खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं।

    By prem jat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 09:49:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 09:50:51 PM (IST)
    LPG Cylinder: सेवा शुल्क नहीं बढ़ाने पर एलपीजी वितरक बंद करेंगे गैस की सप्लाई
    एलपीजी सिलेंडर।

    HighLights

    1. इंदौर शहर के वितरकों ने प्रशासन को सौंपा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन।
    2. इनके अनुसार 6 नवंबर के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
    3. एलपीजी डिस्टिब्यूटर्स एसोसिएशन ने देश भर में आंदोलन शुरू किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देशभर में एलपीजी वितरकों ने सेवा शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इंदौर में भी शुक्रवार से आंदोलन की शुरुआत की गई। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के एलपीजी वितरकों ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

    उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 6 नवंबर के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा।

    एलपीजी डिस्टिब्यूटर्स एसोसिएशन के आव्हान पर देशभर में एक साथ आंदाेलन शुरू किया गया है। पहले दिन शुक्रवार को इंदौर के 75 डिस्टिब्यूटर्स में से 20 ने अपर कलेक्टर रोशन राय को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

    ज्ञापन में कहा गया कि पिछले पांच वर्षों से वितरकों को मिलने वाला सेवा शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार नहीं बढ़ाया गया है, जबकि खर्च कई गुना बढ़ चुके हैं।

    एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञेश राठी ने बताया कि पांच साल पहले वितरकों को प्रति सिलेंडर 70 रुपये का सेवा शुल्क और डिलीवरी प्रभार दिया गया था।

    naidunia_image

    एलपीजी वितरकों ने अपर कलेक्टर रोशन राय को सौंपा ज्ञापन

    इस दौरान दो बार सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह शुल्क कम से कम 135 रुपये होना चाहिए। इसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब तक वृद्धि नहीं की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन, भंडारण, एनओसी और अन्य अनुमतियों के खर्च ने वितरकों की स्थिति कठिन बना दी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान गोविंद मंगल, केके धनोतिया, सुनील शर्मा, रणदीप सिंह गांधी, महेश वर्मा, हरीश गुरनानी, करण चौहान, धीरज राठौर और सलीम रजा सहित कई वितरक मौजूद रहे।


    यह है मुख्‍य मांगें

    - पांच साल से नहीं बढ़ाया सेवा शुल्क

    - वर्तमान में 70 रुपये मिलता है शुल्क

    - 6 नवंबर तक चलेगा चरणबद्ध आंदोलन

    - इसके बाद बंद होगी गैस की सप्लाई

    - इंदौर के 70 से अधिक वितरक बंद करेंगे काम

    नो मनी, नो इंडेंट

    राठी ने बताया कि आंदोलन का दूसरा चरण 29 अक्टूबर को होगा, जब शाम 7 बजे सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मशाल और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गई, तो 6 नवंबर से “नो मनी, नो इंडेंट” आंदोलन के तहत वितरक न तो कंपनियों को पैसा जमा करेंगे और न ही सिलेंडर का ऑर्डर देंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

