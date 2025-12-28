BRTS की रेलिंग बनी मुसीबत... गफलत में ट्रैफिक सिग्नल में घुसी लग्जरी बस, मची चीख-पुकार

मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 09:19:50 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 09:19:49 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के रसोमा चौराहे पर रविवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर ट्रैफिक सिग्नल से जा टकराई। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    उदयपुर से भोपाल जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त

    पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है। अशोक ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस (MP 14 ZF 9954) उदयपुर से भोपाल की ओर जा रही थी। हादसे के वक्त बस में लगभग 35 यात्री सवार थे। बस चालक प्रतापसिंह चौहान ने बताया कि बीआरटीएस (BRTS) की रेलिंग टूटी होने के कारण उसे रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा और गफलत में बस बीच में लगे ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्री सुरक्षित रहे। ट्रेवल संचालक ने तुरंत दूसरी बस का इंतजाम कर सभी यात्रियों को गंतव्य के लिए रवाना किया।


    पलासिया में सड़क हादसे के घायल की मौत

    शहर के पलासिया थाने के समीप हुए एक अन्य हादसे में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक की पहचान बबलू (पुत्र अर्जुन), निवासी संजीवनी नगर के रूप में हुई है। शनिवार शाम बबलू की बाइक एक अन्य अज्ञात बाइक से टकरा गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

    फरार आरोपी की तलाश में पुलिस

    पुलिस के मुताबिक, जिस बाइक से बबलू की भिड़ंत हुई थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार बाइक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके।

