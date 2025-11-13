मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भारतीय सेना के साथ साइबर सुरक्षा पर काम करेगी मध्य प्रदेश सरकार मप्र सरकार और एमसीटीई महू के बीच हुआ करार,

    आने वाले समय में इंदौर भारत की आईटी सिटी बनेगा। यहां का सुपर कारिडोर न्यूयार्क के सिलिकान वैली के रूप में नजर आ रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह पंख फैलाकर आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में नई तकनीक के इस्तेमाल से पूरी दुनिया भौंचक रह गई। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 09:15:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 09:21:58 PM (IST)
    भारतीय सेना के साथ साइबर सुरक्षा पर काम करेगी मध्य प्रदेश सरकार मप्र सरकार और एमसीटीई महू के बीच हुआ करार,
    भारतीय सेना से साथ मध्‍य प्रदेश सरकार का एमओयू।

    HighLights

    1. टेक ग्रोथ कांक्लेव-2.0 आयोजित।
    2. 15896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
    3. 64 हजार रोजगार देने का दावा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर काम करेगी। गुरुवार को इंदौर में आयोजित टेक ग्रोथ कांक्लेव-2.0 में इसके लिए मिलिट्री कॉलेज आफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर (एमसीटीई) महू और राज्य सरकार के बीच समझौता (एमओयू) हुआ। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब महू के एमसीटीई में साइबर प्रशिक्षण मिल सकेगा।

    प्रदेश सरकार के इस सेटअप में महू के अधिकारी और जवान भी प्रशिक्षित होंगे। इस क्षेत्र में संयुक्त रिसर्च भी किया जाएगा। मप्र विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कांक्लेव में प्रदेश सरकार को 10397 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले।


    पिछली कांक्लेव में तय 5499 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण भी हुआ। इन निवेश से 64085 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सेना के साथ जुड़कर मप्र का मान बढ़ा है।

    आने वाले समय में इंदौर भारत की आईटी सिटी बनेगा। यहां का सुपर कारिडोर न्यूयार्क के सिलिकान वैली के रूप में नजर आ रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह पंख फैलाकर आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में नई तकनीक के इस्तेमाल से पूरी दुनिया भौंचक रह गई। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.