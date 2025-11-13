भारतीय सेना के साथ साइबर सुरक्षा पर काम करेगी मध्य प्रदेश सरकार मप्र सरकार और एमसीटीई महू के बीच हुआ करार,

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा पर काम करेगी। गुरुवार को इंदौर में आयोजित टेक ग्रोथ कांक्लेव-2.0 में इसके लिए मिलिट्री कॉलेज आफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर (एमसीटीई) महू और राज्य सरकार के बीच समझौता (एमओयू) हुआ। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब महू के एमसीटीई में साइबर प्रशिक्षण मिल सकेगा।

प्रदेश सरकार के इस सेटअप में महू के अधिकारी और जवान भी प्रशिक्षित होंगे। इस क्षेत्र में संयुक्त रिसर्च भी किया जाएगा। मप्र विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कांक्लेव में प्रदेश सरकार को 10397 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले।

पिछली कांक्लेव में तय 5499 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण भी हुआ। इन निवेश से 64085 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सेना के साथ जुड़कर मप्र का मान बढ़ा है।

आने वाले समय में इंदौर भारत की आईटी सिटी बनेगा। यहां का सुपर कारिडोर न्यूयार्क के सिलिकान वैली के रूप में नजर आ रहा है। हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह पंख फैलाकर आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में नई तकनीक के इस्तेमाल से पूरी दुनिया भौंचक रह गई। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया।