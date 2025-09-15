इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे के काटने से बच्चों की मौत को लेकर पेश होगी स्टेटस रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के चूहा कांड में सोमवार को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर 10 सितंबर को याचिका दायर की थी। उसी दिन कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए थे कि वह मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश कर बताए कि आखिर मामले की वास्तविक स्थिति क्या है। घटना के बाद शासन ने क्या और किन-किन के खिलाफ कार्रवाई की है।

इसके बाद शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विश्वजीत जोशी, उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव और सहायक अधिवक्ता कृतिका होते ने एमवाय अस्पताल के शिशुरोग विभाग, शिशु सर्जरी विभाग, एनआइसीयू आदि का निरीक्षण किया था। टीम निरीक्षण के बाद सोमवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देगी।