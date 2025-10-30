मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 10:20:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 10:23:09 PM (IST)
    MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल में भर्ती, डाॅक्टर बोले- सिर्फ थकान थी
    कैलाश विजयवर्गीय।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गुरुवार को बांबे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह गुरुवार सुबह नियमित जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक जांच के बाद उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। देर शाम तक विजयवर्गीय की कई जांचें हुईं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें थकान थी। जांच रिपोर्ट सामान्य है। उन्हें आराम की सलाह दी है।


