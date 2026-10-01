इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... सुनवाई के बिना 'वायरल गर्ल' की जन्मतिथि में बदलाव गलत, निरस्त हुआ आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई मध्य प्रदेश के महेश्वर की युवती (वायरल गर्ल) के जन्म प्रमाण पत्र में संशोधन के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने युवती के माता-पिता के आवदेन पर महेश्वर नगर परिषद द्वारा जारी जन्मतिथि में सुधार संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि जन्मतिथि में बदलाव से युवती के हित प्रभावित होंगे।

कोर्ट ने पाया कि युवती को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके जन्म रिकार्ड में बदलाव किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। कोर्ट ने नगर परिषद के सीएमओ को निर्देशित किया है कि युवती को सुनवाई का अवसर देकर कानून के प्रविधानों के अनुसार आगे का निर्णय लें।