इंदौर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खजराना-श्रीनगर में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले तस्कर गिरफ्तार

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 09:39:54 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 09:39:54 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। क्राइम ब्रांच ने कुख्यात तस्कर शाहबाज उर्फ मुर्गा को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। गैंग की मुखिया मिष्ठी है जो श्रीनगर से लेकर खजराना तक करोड़ों रुपये की ड्रग्स की सप्लाई करती है। इस गिरोह से एमआईजी पुलिस के कई जवान भी मिले हैं जो हर माह रुपये लेते हैं। एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक पुलिस ने आरोपित शाहबाज उर्फ मुर्गा निवासी रिंग रोड़ को एमआर-4 स्थित चेतन्य पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप से पकड़ा है।

    पुलिस को मुर्गा के लाखों रुपये, कीमती 15 ग्राम एमडी और कार(थार) मिली है। एडीसीपी के अनुसार शाहबाज लंबे समय से एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। मंगलवार रात पुलिस ने पेडलर का पीछा किया और रंगे हाथ पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार शाहबाज एमआइजी क्षेत्र की तस्कर मिष्ठी का पेडलर है। मिष्ठी का डग-बड़ौद और धार के तस्करों से सीधा संपर्क है। वह सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीद कर खजराना और श्रीनगर क्षेत्र में सप्लाई करती है।


    गैंग की पुलिस से भी सांठगांठ

    यह भी पता चला कि मिष्ठी की गैंग में मोइनु दाल,अलमू,अनिश जैसे कईं पेडलर शामिल है। इसकी एमआईजी पुलिस से भी सांठगांठ है। थाने की खुफिया सेल वाले हर महीने लाखों रुपये लेते थे। कुछ दिनों पूर्व पुलिसकर्मियों ने इमरान अट्ठा को पकड़ लिया था। पुलिस ने रुपये लेकर छोड़ दिया।

    अलमू भी पुलिसकर्मियों से मिलीभगत कर ड्रग्स बिकवाता है। क्राइम ब्रांच ने एक अन्य कार्रवाई में पेडलर रेहान खान निवासी जावरा को गिरफ्तार किया है। आरोपित से 17.48 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। पुलिस ने आरोपी को आदिवासी बालक छात्रावास चिमनबाग ग्राउंड के समीप से पकड़ा है।

