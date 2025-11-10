इंदौर संभागायुक्त डाॅ. सुदाम खाड़े ने लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी को अयोग घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटा दिया है। गत जनवरी में इंदौर के कांग्रेस पार्षद के खिलाफ कथित धर्म परिवर्तन मामले में केस दर्ज किया गया था। अलग-अलग यौन उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तार किए गए दो लोगों ने दावा किया कि उन्हें "पार्षद अनवर कादरी ने हिंदू महिलाओं से दोस्ती करने और शादी करने के लिए पैसे दिए थे"।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में इन लोगों पर रेप के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में आपराधिक साज़िश से जुड़ी धाराएं और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के प्रावधान भी लगाए गए। अब मिस्टर कादरी को भी आरोपी बनाया गया है।