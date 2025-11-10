मेरी खबरें
    इंदौर में पार्षद अनवर कादरी पर बड़ी कार्यवाही, कमिश्‍नर ने अयोग्‍य घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटाया

    इंदौर संभागायुक्त डाॅ. सुदाम खाड़े ने लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी को अयोग घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटा दिया है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 06:44:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 07:02:11 PM (IST)
    इंदौर में पार्षद अनवर कादरी पर बड़ी कार्यवाही, कमिश्‍नर ने अयोग्‍य घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटाया
    अनवर कादरी।

    इंदौर संभागायुक्त डाॅ. सुदाम खाड़े ने लव जिहाद फंडिंग मामले के आरोपी पार्षद अनवर कादरी को अयोग घोषित करते हुए पांच साल के लिए हटा दिया है।

    गत जनवरी में इंदौर के कांग्रेस पार्षद के खिलाफ कथित धर्म परिवर्तन मामले में केस दर्ज किया गया था। अलग-अलग यौन उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तार किए गए दो लोगों ने दावा किया कि उन्हें "पार्षद अनवर कादरी ने हिंदू महिलाओं से दोस्ती करने और शादी करने के लिए पैसे दिए थे"।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में इन लोगों पर रेप के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में आपराधिक साज़िश से जुड़ी धाराएं और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के प्रावधान भी लगाए गए। अब मिस्टर कादरी को भी आरोपी बनाया गया है।


    उन्होंने आगे कहा, "उसे ढूंढने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं और हम उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।"

    कथित वीडियो में, मिस्टर शेख और मिस्टर शाह एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें मिस्टर कादरी ने "एक हिंदू महिला से शादी करने" के लिए क्रमशः ₹2 लाख और ₹1 लाख दिए थे।

