इंदौर में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग... नौकरी जा रहे चाचा-भतीजे को खदान में बंधक बनाकर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खुड़ैल थाना क्षेत्र में नौकरी पर जा रहे युवक और उसके भतीजे का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। दोनों को जबरदस्ती ले गए और खदान में बंधक बनाकर डंडों से पिटाई कर दी। आरोपितों ने मोबाइल फोन तोड़ दिया और पर्स व अंगूठी भी छीन ली। पुलिस ने तीन के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है।

कॉलेज के सामने रोकी बाइक, खदान में ले जाकर की डंडों से पिटाई पुलिस के मुताबिक घटना तिल्लोर खुर्द में शिवाजी राव कदम कॉलेज के सामने की है। ऋतिक उर्फ रुद्रसिंह निवासी पुत्र हरिसिंह पटेल निवासी बिहाड़िया द्वारा आरोपित कुणाल उर्फ टीटू गुर्जर निवासी दूधिया, अनुज गुर्जर और रोहित चौधरी निवासी तिल्लौर बामन टेकरी और उनके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ऋतिक के अनुसार वह चाय कंपनी में नौकरी करता है और शनिवार को अपने भतीजे अभिषेक पटेल के साथ बाइक (एमपी 09 क्यूए 9629) से ड्यूटी पर जा रहा था। कॉलेज के सामने दो बाइक पर आए कुणाल और उसके साथियों ने ऋतिक की बाइक रोक ली और रितिक यादव के संबंध में पूछताछ की। शक के आधार पर किया अपहरण, लड़की को बुलाने का बनाया दबाव रितिक यादव कुछ दिनों पूर्व बिहाड़िया से एक युवती के साथ गायब हो गया था। आरोपितों को शक था कि रितिक यादव और ऋतिकसिंह की बातचीत होती है। पूछताछ के लिए आरोपित नीलगिरी परिसर में बनी खदान में ले गए, जहाँ आरोपितों ने डंडों से पिटाई की और दोनों के मोबाइल छीन लिए। आरोपितों ने ऋतिक का फोन तोड़ दिया और अंगूठी छीन ली।