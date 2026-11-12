इंदौर में बिना डॉक्टर के चल रहे कई संजीवनी क्लीनिक, मरीज भटकने को मजबूर

नीरज व्यास, नईदुनिया इंदौर। इंदौर शहर के 84 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों में से ज्यादातर में अब तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। कुछ केंद्रों पर डाक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर या अन्य स्टाफ की कमी है। घर के पास लोगों को आसानी से इलाज मुहैया कराने का उद्देश्य क्लीनिक शुरू होने के सात वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया है।

शहर में पहला संजीवनी क्लीनिक सात वर्ष पहले शुरू हुआ था। तब से अब तक 84 केंद्र खोले जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कई में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। नियमों के अनुसार हर संजीवनी क्लीनिक में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्सिंग ऑफिसर और अन्य स्टाफ होना जरूरी है। नईदुनिया की टीम ने कई केंद्रों का जायजा लिया।

इस दौरान कुछ जगह मरीज बिना इलाज कराए लौटते मिले, जबकि कुछ को दूसरे केंद्र भेजा जा रहा था। हरसिद्धि स्थित संजीवनी क्लीनिक में नर्सिंग स्टाफ मौजूद था, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। मरीजों को कड़ावघाट स्थित संजीवनी क्लीनिक जाने के लिए कहा जा रहा था। कमर दर्द से परेशान राजू सूर्यवंशी इलाज के लिए पहुंचे, तो उन्हें डॉक्टर उपलब्ध न होने की जानकारी देकर दूसरे केंद्र जाने को कहा गया। डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई रुखसाना बी अपने बच्चे को दिखाने लाई थीं, लेकिन डॉक्टर न होने से उन्हें भी बिना इलाज लौटना पड़ा। जूनी इंदौर स्थित संजीवनी क्लीनिक में भी डाक्टर की नियुक्ति नहीं है। यहां पहले एमबीबीएस डॉ. मधु मार्गेट पदस्थ थीं। कुछ समय पहले उन्हें संजीवनी क्लीनिक के अंतर्गत आने वाले हुकमचंद अस्पताल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके बाद से यहां किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई। यहां फार्मासिस्ट ही मरीजों को बीमारी के लक्षणों के आधार पर दवाएं देते दिखे।