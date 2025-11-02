इंदौर के एमआईजी क्षेत्र में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद घर पर किया पथराव

मेरी खबरें
    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 09:56:14 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 10:16:48 AM (IST)
    मृतक अमन कुशवाह और सीसीटीवी में पथराव करते आरोपी।

    HighLights

    1. सेठी नगर में रहने वाले अमन कुशवाह की चाकू मारकर हत्या।
    2. घर पर किया पथराव, गाड़‍ियों को भी बनाया निशाना।
    3. शनिवार रात को विवाद के बाद आए थे बदमाश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में एमआईजी थाना इलाके के सेठी नगर में एक नाबालिग की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने घर पर पथराव किया और आस-पास रखीं गाड़‍ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। जिसकी हत्या हुई उसका नाम अमन पुत्र घनश्याम कुशवाह बताया गया है। आरोपी पथराव करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं।

    अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर सभी की तलाश कर रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। रिक्शा और कार के कांच फोड़ दिए गए। सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।


    इधर... चिट्ठी से पकड़ में आए गांजा तस्कर

    मोहल्ला समिति की गुप्त सूचना पर पुलिस ने तस्करों को पकड़ कर गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध गतिविधियों और तस्करों की सूचना के लिए मोहल्लों में शिकायत पेटियां लगवाई हैं। इसी पेटी में तस्कर राहुल उर्फ टुंडा सुखलाल भार्गव निवासी राजरानी नगर की शिकायत मिली थी।

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित चोइथराम सब्जी मंडी में आने वाले वाहन चालक और मजदूरों को गांजा की सप्लाई करता था। इसी तरह द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपित प्रियांक पुत्र रामसहाय यादव निवासी न्यू द्वारकापुरी और राहुल पुत्र राम चौरसिया निवासी महालक्ष्मी नगर को एक किलो 250 ग्राम गांजा के साथ फूटी कोठी चौराहा से गिरफ्तार किया है।

    दुष्कर्म करने वाला दूसरा आरोपित भी गिरफ्तार

    किन्नर सपना हाजी के डेरे पर आदिवासी युवती से दुष्कर्म करने वाले दूसरे आरोपित को भी हीरानगर पुलिस ने पकड़ लिया है। एक आरोपित पूर्व से ही जेल में बंद है। हीरानगर पुलिस ने मूसाखेड़ी निवासी 24 वर्षीय युवती की शिकायत पर राजा हाशमी और उसके भाई समीर हाशमी के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। राजा हाशमी किन्नर सपना हाजी का प्रेमी है।

    आरोपित है कि पारिवारिक समस्या दूर करने के बहाने राजा ने युवती को एमआर-10 स्थित डेरे पर बुलाया और धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपित ने युवती को नशीला पदार्थ पिला दिया था। इसके बाद उसने भाई समीर से भी शारीरिक संबंध बनवाए। राजा को पिछले दिनों पंढरीनाथ पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

