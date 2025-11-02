इंदौर के एमआईजी क्षेत्र में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद घर पर किया पथराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में एमआईजी थाना इलाके के सेठी नगर में एक नाबालिग की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने घर पर पथराव किया और आस-पास रखीं गाड़‍ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। जिसकी हत्या हुई उसका नाम अमन पुत्र घनश्याम कुशवाह बताया गया है। आरोपी पथराव करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं।

अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर सभी की तलाश कर रही है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। रिक्शा और कार के कांच फोड़ दिए गए। सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।

इधर... चिट्ठी से पकड़ में आए गांजा तस्कर मोहल्ला समिति की गुप्त सूचना पर पुलिस ने तस्करों को पकड़ कर गांजा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध गतिविधियों और तस्करों की सूचना के लिए मोहल्लों में शिकायत पेटियां लगवाई हैं। इसी पेटी में तस्कर राहुल उर्फ टुंडा सुखलाल भार्गव निवासी राजरानी नगर की शिकायत मिली थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित चोइथराम सब्जी मंडी में आने वाले वाहन चालक और मजदूरों को गांजा की सप्लाई करता था। इसी तरह द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपित प्रियांक पुत्र रामसहाय यादव निवासी न्यू द्वारकापुरी और राहुल पुत्र राम चौरसिया निवासी महालक्ष्मी नगर को एक किलो 250 ग्राम गांजा के साथ फूटी कोठी चौराहा से गिरफ्तार किया है।