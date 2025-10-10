Moonrise Time Indore: करवा चौथ पर इंदौर में आज रात 8.48 बजे होगा चंद्रोदय, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा व्रत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा है। चौथ पर सिद्धि योग के साथ ही उच्च का चंद्र और कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसमें चंद्रोदय रात 8.48 बजे होगा। चंद्रमा और पति के दर्शन के साथ निर्जरा व्रत की पूर्णता होगी। इस अवसर पर करवा चौथ उद्यापन के साथ सामूहिक कथा श्रवण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि नौ अक्टूबर को रात 10.54 बजे से 10 अक्टूबर को दिवस पर्यंत रहेगी। पंचांगों में उदयातिथि के मान से 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ व्रत रखना उचित बताया गया है। ज्योतिर्विद् विनायक तिवारी के अनुसार इस वर्ष व्रत के दिन सिद्धि योग भी रहेगा।

इसमें किए गए कार्य मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस योग में किए व्रत, पूजन पूर्ण फल प्रदान करते हैं। यह पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है, इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों के पूजन का फल प्राप्त होगा। पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है व्रत ज्योतिर्विद् श्यामप्रसाद तिवारी के अनुसार करवा चौथ पर संकष्टी चतुर्थी भी होती है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन भी किया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए होने वाले इस व्रत पर भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय का पूजन भी किया जाता है। इसे करक चतुर्थी भी कहते हैं। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं, जिससे चंद्रमा को जल का अर्घ्य दिया जाता है। करवा को ब्राह्मण या महिला को भी दान दिया जाता है। इस वर्ष पर्व सूर्य की उदयाकालीन तिथि के अनुरूप मनाया जा रहा है।