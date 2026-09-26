इंदौर-खंडवा राजमार्ग पर अधूरी चोरल टनल से निकलने के लिए हटाया पत्थर और तोड़ा बैरिकेड, वाहन चालक करते हैं विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-खंडवा राजमार्ग पर वाहनों की कतारें लगते ही लोग चोरल में बनने वाली निर्माणधीन सुरंग से निकल रहे है। काम अधूरा होने के चलते मेघा इंजीनियरिंग ने रास्ता बंद कर रखा है। बावजूद इसके शनिवार को फिर एक बार वाहन चालक सुरंग से निकलते नजर आए।

सुरक्षा की दृष्टि से निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने इन्हें मना किया तो लोग विवाद करने लगे। इसके चलते एजेंसी का काम प्रभावित हो रहा है। उधर एनएचएआइ ने जिला प्रशासन से लेकर सिमरोल पुलिस को कई बार आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक सुरंग से जबरन निकल रहे वाहन चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।