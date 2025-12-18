मेरी खबरें
    By prem jatEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 01:48:57 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 01:51:47 AM (IST)
    इंदौर में अवैध पटाखा कारोबार पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, फार्म हाउस से लेकर दुकानों तक छापे, 100kg विस्फोटक जब्त
    अवैध रूप से पटाखा बनाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, आधा दर्जन स्थानों पर दी दबिश

    HighLights

    1. फार्म हाउस में चल रही फैक्ट्री का शेड ध्वस्त
    2. तीन आरोपी हिरासत में, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
    3. जिलेभर में कई इकाइयां सील, अवैध निर्माण हटाए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सांवेर तहसील के ग्राम पंचडेहरिया में मंगलवार को अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने की घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए बुधवार को इंदौर जिले में अवैध रूप से संचालित पटाखा गोदामों, फैक्ट्रियों और दुकानों के खिलाफ एक साथ व्यापक कार्रवाई की। अलग-अलग क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारकर कई किलो विस्फोटक सामग्री और पटाखे जब्त किए गए। इस दौरान अवैध फैक्ट्रियों को सील किया गया और नियमों के विरुद्ध बने गोदामों को जमींदोज किया गया।

    सबसे बड़ी कार्रवाई हातोद क्षेत्र के ग्राम सोनगिर में स्थित एक फार्म हाउस में की गई, जहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण फैक्ट्री संचालित हो रही थी। यहां से प्रशासन ने करीब 100 किलो बारूद, बड़ी मात्रा में तैयार सुतली बम और पटाखा निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री जब्त की। मौके पर लगभग 10 हजार वर्गफीट में बने अवैध शेड को ध्वस्त कर दिया गया और बिजली कनेक्शन की डीपी भी हटाई गई।


    हातोद एसडीएम विनोद राठौर ने बताया कि प्रशासन की नजरों से बचने के लिए फार्म हाउस में गायों का शेड बनाकर अंदर ही अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बीते लगभग 15 दिनों से यहां सुतली बम बनाने का कार्य चल रहा था। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया और दो लोडिंग वाहन जब्त किए गए। मुख्य आरोपी राहुल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

    कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एडीएम रोशन राय के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत जिले के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की गई। देपालपुर तहसील के ग्राम जलोदिया पार में आदित्य राज चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। देपालपुर एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी की जांच में बिना वैध अनुमति और लाइसेंस के पटाखा निर्माण गतिविधियां पाई गईं। सुरक्षा संसाधनों के अभाव में फैक्ट्री को सील कर सुतली बम और निर्माण सामग्री जब्त की गई।

    राऊ क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री पाए जाने पर चांद सितारा पटाखा हाउस दुकान और ग्रो वेल फीड प्रोडक्शन यूनिट को सील किया गया। एसडीएम गोपाल वर्मा ने बताया कि प्रोडक्शन यूनिट में तय मापदंडों का पालन नहीं हो रहा था और दुकान में अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे थे।

    बिचौली हप्सी तहसील के ग्राम राजधरा में एसडीएम अजय भूषण शुक्ला ने सना फायर वर्क्स पटाखा इकाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। संचालक अकरम मंसूरी की मौजूदगी में हुई जांच में सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पाए गए, जहां सुतली बम खुले में सुखाए जा रहे थे। इसके चलते इकाई को सील कर दिया गया।

    इसके अलावा, सांवेर तहसील के ग्राम पंचडेहरिया में आगजनी वाली घटना के बाद एसडीएम घनश्याम धनगर की जांच में सामने आया कि शासकीय रास्ता मद की भूमि, सर्वे नंबर 33 पर राहुल अग्रवाल द्वारा लगभग 10 हजार वर्गफीट में अस्थायी शेड बनाकर पटाखों का अवैध भंडारण किया गया था। इस अवैध निर्माण को भी प्रशासन ने बुधवार को हटवा दिया।

