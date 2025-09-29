MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... हजारों स्थायी कर्मियों को अब मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने दैनिक वेतनभोगी से स्थायी किए गए कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ (benefit of seventh pay scale) देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विनोद कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राज्य शासन ने वर्ष 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का दर्जा देने के लिए नीति बनाई थी।

कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया इस नीति के तहत कर्मचारियों को कुशल, अर्धकुशल और अकुशल तीन वर्गों में बांटकर उन्हें निश्चित वेतनमान दिया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में जब प्रदेश शासन ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कीं, तब इन स्थायी कर्मियों को इससे वंचित रखा गया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।