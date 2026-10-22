इंदौर में अंधाधुंध बोरिंग पर एमपी हाई कोर्ट सख्त... नगर निगम और शासन से मांगा 24 घंटे में जवाब

नईदुनिया प्रतिधिनि, इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में धड़ल्ले से हो रहे बोरिंग को लेकर चिंता जताई है। इस संबंध में प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लैई ने नगर निगम और शासन से कहा है कि वे बताएं कि इस दिशा में उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। कोर्ट ने शासन और निगम को इसके लिए एक दिन का समय दिया है। याचिका में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

जनहित याचिका में नए बोरिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट रितेश ईनाणी ने दायर की है। उन्होंने कहा है कि अल्पवर्षा के बाद शहर में जल संकट के हालात बन गए हैं। जल संकट की आशंका के चलते पूरे जिले में धड़ल्ले से बोरिंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेशभर की बोरिंग मशीनें इंदौर आ गई हैं।