इंदौर में SIR प्रक्रिया को चुनौती, हाई कोर्ट ने मतदाता अधिकारों और नियमों पर उठाए गंभीर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: स्पेशल इंसेंटिव रिविजन (SIR) के चलते स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शासन से पूछा कि मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार किसी दूसरे वार्ड के मतदाता को क्यों नहीं दिया गया है।

यह याचिका दिलीप कौशल की ओर से एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने दायर की है। एडवोकेट खंडेलवाल के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के नियम और मप्र नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों में विरोधाभास है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, वह उस क्षेत्र के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आपत्ति केवल उसी वार्ड में दर्ज कर सकता है, जहां वह निवासी है।