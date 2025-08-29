MP News: लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन में उपभोक्ताओं के सही नंबर होंगे अपडेट, स्वयं भी कर सकेंगे बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस में उपभोक्ताओं के सही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से सूचनाएं नहीं मिल पाती है। इसके लिए विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेशन का कार्य शुरू किया है। परिवहन विभाग में जाकर या ऑनलाइन भी नंबर अपडेट करा सकेंगे। आनलाइन के दौरान आधार और परिवहन के डेटा बेस में नाम पूरी तरह से मेल खाने पर अपडेशन हो जाएगा। नाम में अंतर होने पर आवेदक को अन्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा। आरटीओ दस्तावेजों की जांच के बाद नंबर अपडेट कर देगा।