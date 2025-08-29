MP News: लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन में उपभोक्ताओं के सही नंबर होंगे अपडेट, स्वयं भी कर सकेंगे बदलाव
परिवहन विभाग अपनी सभी सुविधाओं को फेसलेस करने जा रहा है। इसके लिए उपभोक्ताओं का सही माेबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, ताकि उनके नंबर पर ओटीपी और सूचनाएं मिल सके।इंदौर में लाखो उपभोक्ता ऐसे है, जिनके सही नंबर पोर्टल पर अपलोड नहीं है।
Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 08:53:05 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 09:02:45 PM (IST)
मध्य प्रदेश के आरटीओ रूल्स।
- आधार प्रमाणीकरण से हो जाएगा अपडेशन का काम।
- सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नंबर होगा जरूरी होगा।
- आरटीओ कागज की जांच के बाद नंबर अपडेट करेगा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस में उपभोक्ताओं के सही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से सूचनाएं नहीं मिल पाती है। इसके लिए विभाग ने मोबाइल नंबर अपडेशन का कार्य शुरू किया है। परिवहन विभाग में जाकर या ऑनलाइन भी नंबर अपडेट करा सकेंगे। आनलाइन के दौरान आधार और परिवहन के डेटा बेस में नाम पूरी तरह से मेल खाने पर अपडेशन हो जाएगा। नाम में अंतर होने पर आवेदक को अन्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा। आरटीओ दस्तावेजों की जांच के बाद नंबर अपडेट कर देगा।
एआरटीओ राजेश गुप्ता का कहना है कि विभाग ने समाधान के लिए नेशनल इंफार्मेशन सेंटर (एनआईसी) के वाहन सारथी पाेर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा शुरू की है।
अपडेशन का कार्य वाहन या लाइसेंस धारी को कराना होगा। इससे विभाग की सभी आनलाइन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा और सूचनाएं भी पहुंच सकेगी।
गलत नंबर से यह आती है परेशानी
सही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से वाहन स्वामियों को विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा मिलने में परेशानी होती है। नंबर नहीं हाेने से लाइसेंस नवीनीकरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपडेट या चालान भुगतान में दिक्कत आती है। चालान लंबित होने पर विभागीय सेवाएं बंद हो सकती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित होने की सूचना भी उपभोक्ताओं को नहीं मिलती है और हादसे के दौरान बीमा मिलने में समस्या आती है।
मोबाइल नंबर अपडेट से यह होंगे फायदे
- लाइसेंस नवीनीकरण और रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सकेंगे।
- वाहन का चालान कटने पर तुरंत सूचना मिलेगी।
- टैक्स और बीमा खत्म होने से पहले मिल सकेगी सूचना।
- परमिट और फिटनेस खत्म होने से पहले मिलेगा अलर्ट।
- पीयूसी से जुडी जानकारी भी उपभोक्ताओं को मिलेगी।
- ऑनलाइन सुविधा में ओटीपी वेरिफिकेशन में सुविधा होगी।
- विभागीय सेवाओं की सूचना की जानकारी मिल सकेगी।
- फाइनेंस कटने की सूचना भी एसएमएस पर मिलेगी।
- लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निलंबित होने की मिल सकेगी जानकारी।