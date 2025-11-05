इंदौर में नगर निगम का कड़ा एक्शन, 140 मकानों पर चला बुलडोजर, जानें वजह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमआर 9 से एलआईजी लिंक रोड चौड़ीकरण में बाधक 140 मकानों के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम का हथौड़ा चला। करीब सात घंटे चली कार्रवाई में किसी मकान का दो फीट हिस्सा हटाया गया तो किसी का 25 फीट हिस्सा हटाना पड़ा। यह सड़क 60 फीट चौड़ी बनाई जाना है। नगर निगम ने पहले ही मकानों को चिह्नित कर निशान लगा दिए थे।

यही वजह थी कि कई लोगों ने खुद ही अपने बाधक निर्माण हटा लिए थे। एमआर 9 से एलआइजी लिकं रोड में 350 से ज्यादा बाधित मकान चिह्नित किए गए हैं। नगर निगम शेष मकानों के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई करेगा। मंगलवार को हुई कार्रवाई के दौरान रहवासियों ने विरोध जताते हुए हंगामा भी किया।

हालांकि, पर्याप्त पुलिस बल की वजह से कोई बड़ा हंगामा नहीं हो सका। मालवीय नगर से शुरू हुई कार्रवाई के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सोमवार शाम से ही तैयारी शुरू कर दी थी। नगर निगम के अमले को सुबह सात बजे मालवीय नगर चौराहे पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए अन्य जोन क्षेत्रों से भी भवन अधिकारी, भवन निरीक्षकों की तैनाती की गई थी। सुबह लगभग आठ बजे टीम ने कार्रवाई शुरू की। निगम की टीम में डेढ सौ से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल थे। हंगामे की आशंका के चलते आसपास के थाना क्षेत्र से पुलिस बल बुलवा लिया गया था।