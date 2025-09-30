मेरी खबरें
    Love jihad Shajapur Case: लड़के की पिटाई, लड़की अब भी फरार, ग्रामीणों ने बाइक फूंका

    MP News: हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 04:08:34 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 04:23:12 PM (IST)
    मुस्लिम युवक की ग्रामीणों ने की पिटाई।

    HighLights

    1. हिंदू युवती संग भागे मुस्लिम युवक की ग्रामीणों ने की पिटाई।
    2. पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को अस्पताल शाजापुर पहुंचाया।
    3. हिन्दू जागरण मंच ने दी थी आंदोलन की चेतावनी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। हिंदू युवती को लेकर भागे मुस्लिम युवक के साथ बेरछा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने पिटाई कर दी और उसकी मोटरसाइकिल जला दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है।

    युवक ग्राम देन्दला निवासी शरीफ है। रविवार से ही पुलिस और युवती के स्वजन, समाजजन व हिंदू संगठन के लोग युवक युवती की तलाश में जुटे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर में ग्राम बेरछी के पास लोगों ने युवक युवती को देखा। जिस पर युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी मोटरसाइकिल जला दी गई।

    उल्लेखनीय है कि इस घटनाक्रम को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद बताया था और एक दिन पहले ही युवती के समाजजन के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया था। समाज जन और हिंदू संगठन के लोगों ने मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे पुलिस पर भी इस मामले में परिणाम देने की दबाव था।

    शाजापुर विधायक अरुण भीमावद ने भी पुलिस अधिकारियों को मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही थी। मामले को लेकर एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने बताया कि ग्राम बेरछी के पास देन्दला निवासी शरीफ के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और उसकी मोटरसाइकिल जला दी।

    वहीं, मक्सी थाना क्षेत्र से लापता युवती की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शरीफ पर मक्सी थाना क्षेत्र की एक युवती के अपहरण का आरोप स्वजन ने सोमवार को एसपी ऑफिस में दिए ज्ञापन में लगाया था।

    हिन्दू जागरण मंच ने दी थी आंदोलन की चेतावनी

    हिंदू युवती के लापता होने और मुस्लिम युवक पर अपहरण का आरोप लगाकर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने सोमवार को एसपी ऑफिस के घेराव के समय कहा था कि पुलिस जल्द से जल्द युवती को ढूंढ कर लाए अन्यथा आंदोलन किया जाएगा।

    हिंदू जागरण मंच के अनूप किरकिरे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाये थे। कहा था कि नामजद शिकायत के बावजूद पुलिस न लापता युवती को नहीं तलाशा। उन्होंने जिले में 'जिहादी चुनौतियां' बढ़ने का आरोप लगाया था।

    समाजजनों ने की थी युवक के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

    पाटीदार समाज के अध्यक्ष जुगल नाहर ने सपा को ज्ञापन देने के बाद मीडिया से चर्चा में कहा था कि आरोपी के घर बुलडोजर से गिराने की मांग की गई है। साथी जल्द से जल्द युवती को तलाश कर लाने की मांग भी की गई।

