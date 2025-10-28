इंदौर में बस की सीट पर मिला नवजात शिशु, माता-पिता सामान लाने के बहाने छोड़कर हुए गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरवटे बस स्टैंड से सनावद जा रही अमर ज्योति ट्रैवल्स की बस में एक नवजात शिशु मिला। जानकारी के अनुसार, बच्चे के माता-पिता उसे बस की सीट पर छोड़कर उतर गए थे।

बस के कंडक्टर ने बताया कि एक दंपति ने बच्चे को सीट पर रखकर कहा कि वे सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे लौटे ही नहीं। संदेह होने पर कंडक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।