मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में बस की सीट पर मिला नवजात शिशु, माता-पिता सामान लाने के बहाने छोड़कर हुए गायब

    सरवटे बस स्टैंड से सनावद जा रही अमर ज्योति ट्रैवल्स की बस में एक नवजात शिशु मिला। जानकारी के अनुसार, बच्चे के माता-पिता उसे बस की सीट पर छोड़कर उतर गए थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 03:14:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 03:16:07 PM (IST)
    इंदौर में बस की सीट पर मिला नवजात शिशु, माता-पिता सामान लाने के बहाने छोड़कर हुए गायब

    HighLights

    1. इंदौर की बस में मिला मासूम बच्चा।
    2. कंडक्टर की सूझबूझ से बची जान।
    3. CCTV से पुलिस तलाश रही माता-पिता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरवटे बस स्टैंड से सनावद जा रही अमर ज्योति ट्रैवल्स की बस में एक नवजात शिशु मिला। जानकारी के अनुसार, बच्चे के माता-पिता उसे बस की सीट पर छोड़कर उतर गए थे।

    बस के कंडक्टर ने बताया कि एक दंपति ने बच्चे को सीट पर रखकर कहा कि वे सामान लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे लौटे ही नहीं। संदेह होने पर कंडक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बस के कंडक्टर के बयान के आधार पर जांच कर रही है ताकि बच्चे के माता-पिता का पता लगाया जा सके।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.