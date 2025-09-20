चंबल नदी की रपट पर पिकअप वाहन बहा, मालिक लापता; नीमच में फसलों को भारी नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मालवा-निमाड़। अंचल में लंबे अंतराल के बाद कई स्थानों पर गुरुवार रात और शुक्रवार को तेज बारिश हुई। नीमच जिले के मनासा, सिंगोली और जीरन क्षेत्र में खेतों में बारिश का पानी जमा है, जिससे सोयाबीन सहित अन्य फसलों को नुकसान नुकसान हुआ है। इससे किसान परेशान हैं।

किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराने की मांग की है। इधर, पुल-पुलियाओं पर पानी होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। मंदसौर जिले के ग्राम भारतपुरा में चंबल नदी पर बनी रपट पर पिकअप वाहन फिसलकर अनियंत्रित हो गया। उसमें सवार वाहन मालिक नदी के तेज बहाव में बह गया। दूसरे ने वाहन से कूदकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने भी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। रतलाम जिले के ताल क्षेत्र से पिकअप वाहन लेकर कमल सिंह राजपूत निवासी पिपलोन, आगर व उदयसिंह आंजना आ रहे थे। चंबल नदी में पानी का बहाव तेज है और भारतपुरा के पास रपट के ऊपर से बह रहा है। इसके बावजूद चालक द्वारा जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का प्रयास किया गया। इससे कमलसिंह राजपूत बह गया, वहीं उदयसिंह किसी तरह बच गए।