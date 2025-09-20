चंबल नदी की रपट पर पिकअप वाहन बहा, मालिक लापता; नीमच में फसलों को भारी नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मालवा-निमाड़। अंचल में लंबे अंतराल के बाद कई स्थानों पर गुरुवार रात और शुक्रवार को तेज बारिश हुई। नीमच जिले के मनासा, सिंगोली और जीरन क्षेत्र में खेतों में बारिश का पानी जमा है, जिससे सोयाबीन सहित अन्य फसलों को नुकसान नुकसान हुआ है। इससे किसान परेशान हैं।
किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराने की मांग की है। इधर, पुल-पुलियाओं पर पानी होने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं।
मंदसौर जिले के ग्राम भारतपुरा में चंबल नदी पर बनी रपट पर पिकअप वाहन फिसलकर अनियंत्रित हो गया। उसमें सवार वाहन मालिक नदी के तेज बहाव में बह गया। दूसरे ने वाहन से कूदकर जान बचाई।
सूचना पर पुलिस अधिकारी पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने भी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। रतलाम जिले के ताल क्षेत्र से पिकअप वाहन लेकर कमल सिंह राजपूत निवासी पिपलोन, आगर व उदयसिंह आंजना आ रहे थे।
चंबल नदी में पानी का बहाव तेज है और भारतपुरा के पास रपट के ऊपर से बह रहा है। इसके बावजूद चालक द्वारा जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का प्रयास किया गया। इससे कमलसिंह राजपूत बह गया, वहीं उदयसिंह किसी तरह बच गए।
नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में सिंगोली-पटियाल मार्ग पर ब्राह्मणी नदी उफान पर आ गई और आवागमन बंद हो गया। इसके बावजूद सिंगोली के निजी स्कूल के चालक ने विद्यार्थियों से भरी बस को तेज बहाव के बीच उतार दिया। बमुश्किल स्कूल बस पुलिया पार कर सकी।
इस घटनाक्रम के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहे हैं। इधर, संस्कार विद्या निकेतन सिंगोली के संचालक विशाल जैन ने चालक को पद से हटा दिया है।
वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद परिवहन विभाग की टीम स्कूल पहुंची और मामला जांच में लिया है। जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ ने स्कूल बस का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया। चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया है। इसके अलावा चालानी कार्रवाई भी की गई है।