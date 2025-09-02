मेरी खबरें
    सड़क दुर्घटना में 19 साल के छात्र की मौत, ओमेक्स सिटी जाते समय डिवाइडर से टकराई बाइक

    इंदौर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में निजी यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र शशांक की मौत हो गई। सिलिकॉन सिटी निवासी शशांक अपनी बाइक से दोस्त से मिलने ओमेक्स सिटी जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 12:43:24 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 01:23:08 PM (IST)
    1. इंदौर सड़क दुर्घटना में 19 साल के छात्र की मौत।
    2. ओमेक्स सिटी जाते समय डिवाइडर से टकराई बाइक।
    3. हादसे की सूचना मिलते ही राऊ पुलिस मौके पर पहुंची।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में निजी यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र शशांक की मौत हो गई। सिलिकॉन सिटी निवासी शशांक अपनी बाइक से दोस्त से मिलने ओमेक्स सिटी जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही राऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

