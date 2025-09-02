सड़क दुर्घटना में 19 साल के छात्र की मौत, ओमेक्स सिटी जाते समय डिवाइडर से टकराई बाइक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में निजी यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र शशांक की मौत हो गई। सिलिकॉन सिटी निवासी शशांक अपनी बाइक से दोस्त से मिलने ओमेक्स सिटी जा रहा था, तभी अचानक उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही राऊ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

