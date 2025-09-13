MP Police Constable Recruitment: 7500 आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए रविवार से आवेदन होंगे शुरू

मेरी खबरें
    मंडल ने परीक्षा की तारीख भी तय कर दी। 30 अक्टूबर से प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रखे गए हैं। उम्मीदवारों भर्ती से जुड़ी गाइडलाइन भी मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 10:11:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 10:15:26 PM (IST)
    मप्र में 7500 पदों पर आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती।

    1. कर्मचारी चयन मंडल ने 30 अक्टूबर को रखी परीक्षा।
    2. परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया की 29 सितम्बर तक चलेगी।
    3. इसके लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश सरकार ने पुलिस आरक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 7500 पदों पर आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा-2025 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी रविवार 15 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे।

    परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की 29 सितम्बर तक पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मंडल ने परीक्षा की तारीख भी तय कर दी। 30 अक्टूबर से प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रखे गए हैं।

    उम्मीदवारों भर्ती से जुड़ी गाइडलाइन भी मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती करने के पीछे असल वजह यह है कि 2028 में सिंहस्थ होना है।

    उसके लिए प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। अगले 3 वर्षों के भीतर प्रदेश में 22 हजार 500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 7500 पद भरे जाएंगे। जबकि अगले दो चरणों की भर्ती के लिए जल्द ही गठित होने वाले पुलिस भर्ती बोर्ड जिम्मेदार होगा।

