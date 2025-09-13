MP Police Constable Recruitment: 7500 आरक्षक पदों पर भर्ती के लिए रविवार से आवेदन होंगे शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश सरकार ने पुलिस आरक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 7500 पदों पर आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा-2025 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी रविवार 15 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे।

परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की 29 सितम्बर तक पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मंडल ने परीक्षा की तारीख भी तय कर दी। 30 अक्टूबर से प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन रखे गए हैं।