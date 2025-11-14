मेरी खबरें
    घर बैठे फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए एआई आधारित डिवाइस से करें फिजियो

    Physiotherapy at Home: भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट आनंद सिंह ने अपने स्टार्टअप रिमोट फिजियो में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस(एआई) विशेषज्ञों की मदद से एआई आधारित एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जिसके जरिए ऑनलाइन जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट घर बैठे फिजियो करा देंगे। इसे इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को एमपी टेक ग्रोथ कांक्लेव-2 के आयोजन में इस डिवाइस को प्रदर्शित किया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 08:08:43 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 08:18:07 AM (IST)
    एमपी टेक ग्रोथ कांक्लेव में लगे स्टाल पर फिजियो डिवाइस की जानकारी देते फिजियोथेरेपिस्ट।

    HighLights

    1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों और बुजुर्गों के लिए है कारगर।
    2. 150 से ज्यादा चिकित्सक इस डिवाइस का कर रहे प्रयोग।
    3. IIT मंडी और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने की मदद।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अब फिजियोथेरेपी के लिए प्रतिदिन क्लीनिक जाने की झंझट खत्म होने वाली है। भोपाल के फिजियोथेरेपिस्ट आनंद सिंह ने अपने स्टार्टअप रिमोट फिजियो में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस(एआई) विशेषज्ञों की मदद से एआई आधारित एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जिसके जरिए ऑनलाइन जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट घर बैठे फिजियो करा देंगे।

    यह तकनीक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों व बुजुर्गों के लिए कारगर होगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को एमपी टेक ग्रोथ कांक्लेव-2 के आयोजन में इस डिवाइस को प्रदर्शित किया गया। दावा किया गया है कि प्रदेश के 150 से ज्यादा चिकित्सक इस डिवाइस का प्रयोग कर मरीजों को लाभान्वित कर रहे हैं। इस इनोवेशन को आईआईटी मंडी और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने वित्तीय मदद की है।


    ग्रामीण और नौकरीपेशा के लिए वरदान

    इस तकनीक के जरिए न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ग्रामीण और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ लोग इस तकनीक से घर पर ही नियमित फिजियोथेरेपी कर सकेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट आनंद सिंह बताते हैं कि इस मशीन का उपयोग 150 से ज्यादा फिजिशियन कर रहे हैं।

    एआई तकनीक से जुड़ी यह डिवाइस मरीज के लिए उपयुक्त एक्सरसाइज और इलाज की प्रक्रिया खुद तय करती है। पारंपरिक फिजियोथेरेपी की तुलना में यह तरीका करीब 70 प्रतिशत सस्ता है और इससे डाक्टर एक दिन में ज्यादा मरीजों को देख सकते हैं। डिवाइस सर्जरी के बाद के मरीजों, लकवाग्रस्त लोगों और मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगी।

    तीन तरह की रिमोट कंट्रोल यूनिट

    • दर्द दूर करने के लिए : यह मशीन माइक्रो करंट छोड़ती है, जिससे जोड़ों और अन्य शारीरिक दर्द में राहत मिलती है।

    • मसल रिपेयर : मांसपेशियों की मरम्मत कर दर्द और थकान को कम करती है। मसल की कार्यक्षमता बेहतर होती है।

    • पेल्विक स्ट्रेंथ : यह मशीन टाइट या कड़क हो चुकी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और सामान्य स्थिति में लाती है।

    • ईएमजी : यह मशीन मसल की ताकत जांचने में मदद करती है और उपचार की प्रगति का डेटा भी संकलित करती है।

