MP Weather Update: दशहरे पर IMD Alert, मध्य प्रदेश में इंदौर-भोपाल समेत इन जिलों में बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरसात का सीजन बीतने के बाद भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश (MP Weather Update) में बादल छाए हुए हैं। अलग-अलग जिलों में वर्षा भी हो रही है। इसको लेकर दशहरा पर्व पर रावण दहन के समय वर्षा होने की संभावना बन रही है। आयोजन समितियां रावण और उसके रावण के कुनबे के पुतलों को भीगने से बचाने के इंतजाम भी कर रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। गुरुवार को सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक शिवपुरी में 16, सीधी में चार, दतिया में एक मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। शुक्रवार को यह गहरे अवदाब के क्षेत्र में बदलकर दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। एक अन्य अवदाब का क्षेत्र अरब सागर और उससे लगे सौराष्ट्र पर बना हुआ है।