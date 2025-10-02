मेरी खबरें
    MP Weather Update: दशहरे पर IMD Alert, मध्य प्रदेश में इंदौर-भोपाल समेत इन जिलों में बारिश

    MP Weather Update: दशहरा पर्व पर रावण दहन के समय वर्षा होने की संभावना बन रही है। गुरुवार को सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है।

    By Anand dubey
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 06:32:48 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 06:32:48 AM (IST)
    1. संभाग के जिलों में मध्यम स्तर के बारिश की संभावना
    2. रावण को जलने से पहले गलने से बचाने की तैयारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरसात का सीजन बीतने के बाद भी मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश (MP Weather Update) में बादल छाए हुए हैं। अलग-अलग जिलों में वर्षा भी हो रही है। इसको लेकर दशहरा पर्व पर रावण दहन के समय वर्षा होने की संभावना बन रही है। आयोजन समितियां रावण और उसके रावण के कुनबे के पुतलों को भीगने से बचाने के इंतजाम भी कर रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रभावी मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। गुरुवार को सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है।

    बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र

    बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक शिवपुरी में 16, सीधी में चार, दतिया में एक मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। शुक्रवार को यह गहरे अवदाब के क्षेत्र में बदलकर दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। एक अन्य अवदाब का क्षेत्र अरब सागर और उससे लगे सौराष्ट्र पर बना हुआ है।

    राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात

    अरब सागर और उससे लगे सौराष्ट्र पर बने अवदाब के क्षेत्र से लेकर पूर्वी राजस्थान से होते हुए दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इन मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने से हवाओं के साथ नमी आने लगी है। इस वजह से गुरुवार से प्रदेश में कई शहरों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना है।

    दशहरा पर्व पर रावण दहन होगा प्रभावित

    विशेषकर सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। भोपाल में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। इससे दशहरा पर्व पर रावण दहन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक मलाजखंड में 27.8, ग्वालियर में 24.1, दतिया में 23, छिंदवाड़ा में 22, पचमढ़ी में 20.2, उमरिया में 18.4, बैतूल में 16.4, जबलपुर में 14.8, मंडला में 11 मिमी. वर्षा हुई।

