    MPPSC की राज्य पात्रता परीक्षा-2025 में 31 विषय शामिल, जनवरी में होगा आयोजन

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा-2025 की घोषणा की है। जनवरी 2026 में 31 विषयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 560 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद रिक्त हैं। साढ़े तीन हजार पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं।

    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 07:46:19 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 07:48:33 AM (IST)
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द शुरू करेगा आवेदन की प्रक्रिया। फाइल फोटो

    1. एमपीपीएससी आवेदन की प्रक्रिया अगले सात दिन में कर सकता है शुरू।
    2. आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा।
    3. साढ़े तीन हजार पदों पर भर्तियां के लिए एमपीपीएससी यह परीक्षा लेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सरकारी कॉलेजों में रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती के लिए राज्य पात्रता परीक्षा-2025 की घोषणा की है। यह परीक्षा 31 विषयों में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन जनवरी-2026 में किया जाएगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया अगले सात दिनों में शुरू की जाएगी, साथ ही परीक्षा की तारीख भी जल्द निर्धारित की जाएगी।

    पात्रता परीक्षा में रसायन शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा, संगीत, संस्कृत सहित अन्य विषय शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी की नेट परीक्षा का पाठ्यक्रम ही इस परीक्षा में मान्य होगा, जिससे उम्मीदवार नेट पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे और इसके लिए उम्मीदवारों को 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा।

    560 कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त

    पंजीयन की लिंक अगले कुछ दिनों में सक्रिय की जाएगी। आयोग के रवींद्र पंचभाई ने बताया कि परीक्षा की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिसमें परीक्षा की तारीख भी शामिल होगी। इस समय 560 से अधिक सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं, जिनमें साढ़े तीन हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं।

    सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में 1600 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। 2024 में 24 विषयों की परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार होंगे।

