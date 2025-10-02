MPPSC की राज्य पात्रता परीक्षा-2025 में 31 विषय शामिल, जनवरी में होगा आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सरकारी कॉलेजों में रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती के लिए राज्य पात्रता परीक्षा-2025 की घोषणा की है। यह परीक्षा 31 विषयों में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन जनवरी-2026 में किया जाएगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया अगले सात दिनों में शुरू की जाएगी, साथ ही परीक्षा की तारीख भी जल्द निर्धारित की जाएगी।

पात्रता परीक्षा में रसायन शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा, संगीत, संस्कृत सहित अन्य विषय शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी की नेट परीक्षा का पाठ्यक्रम ही इस परीक्षा में मान्य होगा, जिससे उम्मीदवार नेट पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे और इसके लिए उम्मीदवारों को 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा।