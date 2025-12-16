MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया तेज, पांच विषयों के इंटरव्यू 23 दिसंबर से शुरू

मेरी खबरें
    By Kapil NileyEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 10:10:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 10:10:11 PM (IST)
    MPPSC सहायक प्राध्यापक भर्ती 2024: पांच विषयों के साक्षात्कार 23 दिसंबर से शुरू

    HighLights

    1. 23 दिसंबर से साक्षात्कार होंगे
    2. सुबह 10 बजे शुरू होगी प्रक्रिया
    3. 21 विषयों की तारीख अभी शेष

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में उन विषयों को शामिल किया गया है, जिनमें रिक्त पदों की संख्या सीमित है। आयोग द्वारा पांच विषयों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें मराठी, योगिक विज्ञान, वेद, संस्कृत साहित्य और संगीत विषय शामिल हैं।

    इन विषयों के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 23 दिसंबर से आयोजित किए जाएंगे। मराठी और योगिक विज्ञान विषय के साक्षात्कार 23 दिसंबर को होंगे। योगिक विज्ञान में सामान्य वर्ग का एक पद रिक्त है, जिसके लिए तीन उम्मीदवारों को बुलाया गया है। वहीं मराठी विषय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के एक पद के लिए एक ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया है।


    24 दिसंबर को संगीत और वेद विषय के साक्षात्कार होंगे। संगीत विषय में दो पदों के लिए सात उम्मीदवारों को बुलाया गया है, जबकि वेद विषय में एक रिक्त पद के लिए केवल एक उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होगा। इसके बाद 26 दिसंबर को संस्कृत साहित्य विषय के तीन पदों के लिए दस उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

    आयोग के अधिकारियों के अनुसार साक्षात्कार प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से एक घंटा पहले आयोग कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इस दौरान उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।

    गौरतलब है कि अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, रसायन, इतिहास, उर्दू सहित कुल 21 विषयों में 1665 सहायक प्राध्यापक पद रिक्त हैं, जिनके लिए लगभग आठ हजार उम्मीदवार पात्र हैं। इन विषयों के साक्षात्कार की तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन विषयों के साक्षात्कार जनवरी-फरवरी में कराए जाएंगे और अगले दस दिनों में इसकी तारीखें घोषित कर दी जाएंगी।

