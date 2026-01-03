MPPSC: 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुलसचिव पद की अधिसूचना जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में यूनानी चिकित्सा अधिकारी और विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों को भरने की तैयारी हो गई है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने दोनों पदों को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसमें 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुलसचिव के पद रखे गए हैं।

यूनानी चिकित्सा अधिकारी के जो 30 पद हैं, उनमें से सात सामान्य, छह एससी, नौ एसटी, छह ओबीसी, दो ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते पदों को दो भागों में बांटा गया है।

13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 28 मई से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। सात जून को परीक्षा रखी गई है। प्रदेश भर के चार शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। ऑफलाइन परीक्षा में आयोग ने निगेटिव मार्किंग भी रखी है।