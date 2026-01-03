मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPPSC: 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुलसचिव पद की अधिसूचना जारी

    MPPSC: सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर भर्ती शासन ने दो साल बाद निकाली है। छह फरवरी से पांच मार्च तक आवेदन के लिए लिंक खोली जाएगी। अभ्यर्थियों को सात मई ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 08:25:19 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 08:31:53 PM (IST)
    MPPSC: 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुलसचिव पद की अधिसूचना जारी
    एमपीपीएससी।

    HighLights

    1. 13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
    2. 28 मई से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मिलेंगे। सात जून को परीक्षा होगी।
    3. इस बार ऑफलाइन परीक्षा में आयोग ने निगेटिव मार्किंग भी रखी है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में यूनानी चिकित्सा अधिकारी और विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों को भरने की तैयारी हो गई है।

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने दोनों पदों को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसमें 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुलसचिव के पद रखे गए हैं।

    यूनानी चिकित्सा अधिकारी के जो 30 पद हैं, उनमें से सात सामान्य, छह एससी, नौ एसटी, छह ओबीसी, दो ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते पदों को दो भागों में बांटा गया है।

    13 मार्च से 12 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 28 मई से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। सात जून को परीक्षा रखी गई है। प्रदेश भर के चार शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। ऑफलाइन परीक्षा में आयोग ने निगेटिव मार्किंग भी रखी है।

    दो साल बाद निकाली भर्ती

    सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर भर्ती शासन ने दो साल बाद निकाली है। छह फरवरी से पांच मार्च तक आवेदन के लिए लिंक खोली जाएगी। अभ्यर्थियों को सात मई से प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। परीक्षा 17 मई को होगी। 12 पदों में चार सामान्य, दो-दो एसटी व एससी, तीन ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.