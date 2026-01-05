MPPSC: सहायक संचालक कृषि के 71 पदों पर होगी भर्ती, 25 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने लंबे समय बाद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सहायक संचालक के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, कृषि क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इसमें सामान्य और ईडब्ल्यूएस के एक भी पद नहीं हैं। सहायक संचालक कृषि में 71 पद निर्धारित किए गए हैं। सबसे अधिक 47 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के 14 पद और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 10 पद आरक्षित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी के पास बीएससी के साथ कृषि में एमएससी की डिग्री होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50 फीसद अंक हों। वहीं, कृषि इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे।