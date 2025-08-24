मेरी खबरें
    MPPSC: राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा आज, 23 पदों के लिए चार शहरों में आठ हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आज राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 आयोजित कर रहा है। 23 पदों के लिए 8 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने आब्जर्वर और उड़नदस्ते तैनात किए हैं। परीक्षा का पैटर्न नया होगा और इसमें दो पेपर होंगे।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 08:37:46 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 08:42:02 AM (IST)
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई्र है यह परीक्षा। फाइल फोटो

    HighLights

    1. परीक्षा के लिए इंदौर में 13 केंद्र बनाए गए, साढ़े 6 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे।
    2. पहला पेपर 150 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
    3. दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा, जिसमें संबंधित विषय से जुड़े 100 प्रश्न रहेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) रविवार को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2024 आयोजित करेगा। 23 पदों के लिए आठ हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अकेले इंदौर में ही 13 केंद्रों पर साढ़े छह हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

    परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने आब्जर्वर नियुक्त करने के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर उड़नदस्ते तैनात किए हैं। इस वर्ष अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, क्योंकि 2022 के बाद अब भर्ती निकली है।

    naidunia_image

    आयोग ने दिसंबर 2023 में परीक्षा संबंधी अधिसूचना जारी की थी। उस समय केवल 13 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बाद में अभ्यर्थियों की आपत्ति और प्रदर्शन के बाद पदों की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी गई। इनमें से 10 पद विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जोड़े हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेशभर में इंजीनियरिंग से जुड़े लगभग 400 पद रिक्त हैं।

    इस बार सबसे कम पदों पर भर्ती

    • वर्ष 2021 - 493 पद

    • वर्ष 2022 - 36 पद

    • वर्ष 2023 - परीक्षा नहीं हुई

    • वर्ष 2023 - 23 पद

    450 अंकों की होगी परीक्षा

    naidunia_image

    लिखित परीक्षा का पैटर्न नया होगा। परीक्षा 12 बजे से शुरू होगी। इसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर 150 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा, जिसमें संबंधित विषय से जुड़े 100 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार कुल लिखित परीक्षा 450 अंकों की होगी। आयोग के अधिकारी रवींद्र पंचभाई ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

