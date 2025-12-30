मेरी खबरें
    मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 जनवरी तक बढ़ा, जानें नया शेड्यूल

    यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मुंबई सेंट्रल–इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया गया है। यह ट्रेन अब जनवरी के अंत तक तय दिनों ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 08:16:19 AM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 08:16:19 AM (IST)
    मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन 30 जनवरी तक बढ़ा, जानें नया शेड्यूल
    यात्रियों की मांग का रेलवे ने रखा ध्यान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मुंबई सेंट्रल–इंदौर तेजस के फेरे 30 जनवरी तक बढ़े
    2. मुंबई से ट्रेन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चलेगी
    3. इंदौर से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को संचालन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखकर मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे पुन: विस्तारित की जा रही है।

    पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा 31 दिसंबर तक निर्धारित है, जिसको 30 जनवरी तक मुंबई सेंट्रल से प्रति सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी।

    इसी प्रकार इंदौर मुंबई सेंट्रल तेजस स्पेशल, जिसका अंतिम फेरा एक जनवरी निर्धारित है, 31 जनवरी तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग, कोच कंपोजिशन, दिन एवं ठहराव के साथ ही चलेगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के विस्तारित फेरों की बुकिंग 30 दिसंबर से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से शुरू होगी।


