इंदौर में जल कनेक्शन कटवाना हुआ आसान... निगम की नई SOP जारी, बकाया राशि को लेकर नए नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जल कनेक्शन को स्थाई रूप से हटाने, बिल की शिकायत और प्रकरणों में एकरूपता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। अब जल कनेक्शन स्थाई रूप से कटवाने के लिए उपभोक्ता को संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री के समक्ष लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में उपभोक्ता की कंज्यूमर आईडी, नाम, जल कनेक्शन का पता, मोबाइल नंबर एवं कनेक्शन विच्छेदन का कारण बताना होगा।

बकाया राशि और विच्छेदन शुल्क के पूर्ण भुगतान के बाद ही कटेगा नल कनेक्शन आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित सहायक यंत्री द्वारा उपभोक्ता के अभिलेखों एवं जलप्रदाय से संबंधित बकाया देयकों की जांच की जाएगी। कनेक्शन विच्छेदन के लिए आवश्यक कार्य का शुल्क तय किया जाएगा और इसकी जानकारी उपभोक्ता को दी जाएगी। कनेक्शन विच्छेदन से पहले उपभोक्ता को जलप्रदाय से संबंधित समस्त बकाया राशि एवं निर्धारित विच्छेदन शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। संपूर्ण राशि जमा होने की पुष्टि संबंधित सहायक यंत्री द्वारा किए जाने के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।