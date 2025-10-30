मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक,पुलिसवालों से हुज्जत

    टीआई लोकेशसिंह भदौरिया के अनुसार युवक का नाम समीर है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और रहवासियों द्वारा आपत्ति ली गई थी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी पहुंच गए और युवक को घेरे में ले लिया। उधर युवती ने कहा वह नर्सिंग छात्रा है और एक मेडिकल शाॅप पर नौकरी करती है। तबीयत खराब होने पर उसने समीर से दवाईं मंगवाई थी। गलत इल्जाम लगाकर समीर के साथ मारपीट की गई है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 06:03:55 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 06:06:14 PM (IST)
    Indore में हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक,पुलिसवालों से हुज्जत
    हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम। - सांकेतिक तस्‍वीर।

    HighLights

    1. उधर युवती ने कहा वह मेडिकल शाॅप पर नौकरी करती है।
    2. तबीयत खराब होने पर उसने समीर से दवाईं मंगवाई थी।
    3. गलत इल्जाम लगाकर समीर के साथ मारपीट की गई है।

    इंदौर में आजाद नगर थाना अंतर्गत पवनपुरी कालोनी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। भीड़ एकत्र हो गई और युवक की पिटाई कर दी। पुलिसवालों से भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की हुज्जत हुई।

    टीआई लोकेशसिंह भदौरिया के अनुसार युवक का नाम समीर है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और रहवासियों द्वारा आपत्ति ली गई थी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी पहुंच गए और युवक को घेरे में ले लिया।

    उधर युवती ने कहा वह नर्सिंग छात्रा है और एक मेडिकल शाॅप पर नौकरी करती है। तबीयत खराब होने पर उसने समीर से दवाईं मंगवाई थी। गलत इल्जाम लगाकर समीर के साथ मारपीट की गई है।

    युवती ने कायमी से इनकार कर दिया। पुलिस ने समीर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। एसीपी कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.